Manuel Bortuzzo e Lulù, la storia d’amore non è mai finita: c’è una novità. Sono passati mesi dalla rottura, ma nessuno ha mai dimenticato

Non torneranno mai insieme, non c’è nessuna speranza. Ma alla luce di quello che è successo al Grande Fratello Vip 6 in realtà tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié può ancora succedere di tutto. E chi li conosce bene ha ancora una storia da raccontare su questo amore quasi impossibile.

L’ex nuotatore azzurro ha scelto ormai da tempo la via del silenzio, la ‘fatina’ lo ha seguito a malincuore anche perché continuare a trattare l’argomento le fa male. In compenso ora ne parla uno che ha vissuto l’atmosfera della Casa e anche da vicino il percorso fatto dai due ragazzi nel reality.

La novità fresca fresca è che Giacomo Urtis ha deciso di mettere per un attimo da parte la sua fiorente carriera di chirurgo estetico per trasformarsi in cantante. Ma la vera notizia è che nel suo nuovo pezzo, intitolato ‘Mama Linda‘, parla della storia d’amore tra Manuel e Lulù anche se non li cita espressamente. Gli osservatori più attenti però l’hanno capito in fretta, soprattutto ascoltando certe parole: “Per colpa della gente che mette veleno – canta Urtis – non siamo più in grado di dirci ti amo. Ma chi se ne frega, io e te questa notte nudi sotto la luna piena”.

Manuel Bortuzzo e Lulù, la storia d’amore non è mai finita: lei è ancora a terra

Al momento nessun commento ufficiale da parte di Lulù e di Manuel ma in fondo non potevamo aspettarci niente di diverso. La loro rottura ha lasciato cocci difficili da rimettere insieme e lo abbiano capito anche di recente, quando la principessa di origini etiopi ha festeggiato il suo compleanno.

Con lei le due sorelle, gli amici e vecchi e nuovi come alcuni ex gieffini ma ovviamente di Bortuzzo nessuna traccia. Un party intimo, senza nessuno sfoggia particolare, perché questo è un momento delicato nella sua vita privata. A ?Casa Chi’ di recente lo ha ammesso lei per prima: “Come sta il mio cuore? Insomma, come sempre… Un po’ triste, però vado avanti grazie alla mia famiglia, il lavoro, agli amici. A me comunque questa persona manca e io ho ancora dei sentimenti fortissimi e diciamo che non sono felicissima”.

Difficile ipotizzare un clamoroso cambio di scena, anche se da settembre le sorelle Selassié avranno ben altro a cui pensare. Sono sempre più intense le voci della loro partecipazione alla nuova edizione di Tale e Quale Show in prima serata su Rai 1.