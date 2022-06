Ultima ora: incidente per Blanco! Fan spaventati, tour a rischio (VIDEO)

Incidente pochissime ore fa per l’amatissimo cantante e rapper Blanco, che ha testimoniato il danno direttamente dall’ospedale

Una notizia di pochissimi minuti fa ha mandato nel panico il mondo della musica e dello spettacolo italiano. Un incidente inaspettato è da poco capitato ad uno dei personaggi più amati dei palchi nostrani.

Si tratta del rapper Blanco. Il giovane artista bresciano è infatti finito in ospedale quest’oggi, per colpa di un incidente non specificato. L’ultima ora ha sconvolto tutti i suoi fan, spaventati ed in crisi per le condizioni di salute del loro idolo.

Non sono stati dati dettagli sull’incidente a cui è incappato Blanco nella giornata di oggi. Ma per i fan arriva un sospiro di sollievo: il rapper classe 2000 ha tranquillizzato tutti postando lui stesso su Instagram un video in cui si trova in ospedale, ma in buone condizioni di salute.

Incidente per Blanco: il rapper è in ospedale, già salterà una data del tour

Tanta paura per gli amanti della musica italiana, soprattutto per le nuove generazioni visto che Blanco è uno degli idoli assoluti dei ‘millennials‘. Il rapper originario del lago di Garda è stato costretto al ricovero in ospedale.

Come detto, Blanco non ha dato dettagli o informazioni ulteriori riguardo l’incidente odierno. Ma una cosa è certa: alcune date del suo tour estivo sono a rischio. Lo stesso cantante ha fatto sapere di dover restare a riposo forzato e sicuramente salterà la data di Genova del 24 giugno.

“Purtroppo ho avuto un incidente per il quale devo perforza restare a riposo…

(ora sto bene)

La data del 24 a Genova sarà rimandata a un altro giorno vi voglio un mondo di bene e amo la musica più della mia salute per questo non sapete quanto soffro a non poter essere sul palco quel giorno spero di non deludere nessuno. Vi aggiornerò sulla nuova data in cui la sposteremo”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BLANCO🇮🇹 (@blanchitobebe)

Le condizioni di Blanco sono buone e lo si evince dal video pubblicato sui social. Nel quale il giovane rapper ha inserito una musica triste per ironizzare sul suo momento ‘no’ e sul ricovero obbligato in ospedale. Ma la voglia di scherzare e fare spettacolo non è affatto a rischio.

Dopo la tappa di Locarno del 18 giugno scorso, Blanco si dovrà dunque fermare e posticipare la tappa di Genova. Da vautare se le condizioni di salute gli permetteranno di recuperare in tempo per il 2 luglio, quando si dovrà esibire a Paestum, in provincia di Salerno.