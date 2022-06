Ida Platano ha dimenticato Riccardo Guarnieri: per lei arriva un appuntamento inaspettato

Sono una tra le coppie che più hanno fatto sognare i fan di Uomini e Donne, ma tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri non c’è più niente

Finalmente la dama del dating show di Maria De Filippi ha avuto la forza ed il coraggio di voltare pagina e l’ha anche reso pubblico. Nella sua testa -chissà se anche nel suo cuore- non c’è più spazio per il cavaliere suo ex.

Innegabilmente Riccardo Guarnieri e Ida Platano sono stati una bellissima coppia, peccato per tutto quanto è accaduto dopo che ha fatto perdere loro di credibilità agli occhi dei telespettatori di Uomini e Donne. Negli ultimi mesi, infatti, quella che era una coppia è stata duramente attaccata perché accusati di portare in TV troppa falsità e che, in realtà, fuori dal dating show i rapporti sono idilliaci.

La verità, ovviamente, la sanno solo i diretti interessati, ma che tra i due ci sia ancora qualcosa di magico è evidente. Ciononostante, finalmente la dama bresciana ne è venuta a capo ed ha annunciato di star vedendo qualcun altro.

“Ho un appuntamento”, Ida Platano esce allo scoperto: Riccardo Guarnieri è un ricordo

Su Instagram Ida Platano si è mostrata con un sorriso smagliante per le vie di Brescia, città in cui vive con suo figlio, ed ha stuzzicato la curiosità dei suoi tanti follower con poche parole: “Passeggiatina? No, appuntamento”. Chi ci sarà dall’altra parte di questo appuntamento? Finalmente la dama può sorridere all’amore e dimenticare definitivamente Riccardo Guarnieri? Chissà che finalmente non sia arrivato l’uomo giusto per la dama che, fin qui, in amore è stata particolarmente sfortunata. A dimostrazione del fatto che il suo ex sia stato dimenticato c’è anche il fatto di non averlo mai più nominato sui social o altrove.

Anche Riccardo Guarnieri sta vivendo la sua vita lontano dai social su cui non posta alcunché dal 5 giugno. Nonostante si era parlato di un riavvicinamento tra i due, proprio ad inizio mese, non sembrano più essere destinati a star insieme, a discapito dell’ormai vana speranza dei follower della coppia che vorrebbero vederli nuovamente insieme.