GF Vip 7, c’è il nome del primo concorrente: nessuno se lo aspettava. Il cast è ancora in via di definizione ma spuntano le conferme su di lei

Dopo aver preso parte all’edizione numero sette del Grande Fratello “classico”, condotto da Alessia Marcuzzi, ora farebbe l’upgrade nella versione Vip, sempre contraddistinta dal numero 7.

Il Grande Fratello Vip è senza dubbio il reality con maggior numero di ascolti dei vari format di Mediaset. Anche la sesta edizione è stata un lungo successo, portato a compimento dal solito Alfonso Signorini. Le ultime due annate sono durate più del previsto a causa del Covid e dei cambi di programma in corso. Il pubblico ha risposto sempre in maniera egregia e questo ha spinto gli organizzatori del programma a varare anche una settima stagione. Ancora non sono definite le personalità dei Vip che varcheranno la Casa di Cinecittà, ma già si conosce la data di inizio: il 19 settembre. Per quanto riguarda il cast, tuttavia, è stata rilasciata un’indiscrezione bomba sul primo personaggio confermato al via. Il portale specializzato MondoTv24 lo dà come ufficiale e sarebbe un graditissimo ritorno. Si tratta infatti di un nome che i telespettatori hanno imparato a conoscere nell’edizione classica del GF e per esattezza proprio nella settima annata (quella del 2007 condotta da Alessia Marcuzzi).

GF Vip 7, Guendalina Canessa primo nome ufficiale: l’indiscrezione fa il giro del web

Stiamo parlando di Guendalina Canessa, 40enne di Firenze, apparsa anche nel 2019 come ospite (rimase due settimane nella Casa come guest star), invitata da Barbara D’Urso.

“Mancano poco meno di tre mesi all’apertura della porta rossa e già stanno cominciando a circolare indiscrezioni su probabili nuovi inquilini del loft di Cinecittà – scrivono su MondoTv24 – I nostri informatori ci hanno spoilerato che Guendalina Canessa avrebbe raggiunto l’accordo con la produzione. Abbiamo pertanto il primo nome certo, vi daremo notizia appena arriveranno altre comunicazioni su ulteriori nuovi inquilini“.

Guenda, come veniva chiamata all’epoca, è nata a Firenze quarant’anni fa e oggi è diventata una famosa influencer ed esperta di moda. Avendo partecipato alla settima edizione del Grande Fratello, vedrebbe ricorrere ancora questo numero anche per la versione VIP, compiendo il salto che nessuno dei protagonisti ha mai fatto finora.

Non resta che attendere di capire chi saranno gli altri ad affiancarla nel gioco.