Edoardo Tavassi, nuova sconvolgente verità dopo l’addio: svelato il motivo del ritiro

Una semifinale tragica per Edoardo Tavassi che ha dovuto abbandonare l’Isola dei Famosi: svelato il motivo del ritiro

Quest’anno c’è stata un’edizione del reality show di Ilary Blasi molto sfortunata dal punto di vista dei ritiri obbligati. Infermeria sempre piena, stop improvvisi e conseguenti abbandoni, eppure la conduttrice romana è riuscita a tenere alta l’attenzione.

Ieri, lunedì 20 giugno, è andata in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi che ha raccolto davanti allo schermo 2.400.000 spettatori pari al 20.7% di share in occasione della puntata della semifinale. Una puntata ricca di colpi di scena con Estefania e Pamela che hanno dovuto abbandonare la Palapa perché il televoto è andato a favore di Nick e Edoardo Tavassi che ha dovuto cedere alle sue condizioni di salute e ritirarsi.

Carmen Di Pietro, Nicolas Vaporidis, Mercedesz Henger, Maria Laura De Vitis e Nick Luciani saranno i finalisti che si batteranno per un posto da vincitori di quest’edizione dell’Isola dei Famosi. Una settimana separa i naufraghi dalla vittoria che, al momento, sembra essere destinata all’attore di Notte prima degli esami.

Edoardo Tavassi, caos per il ritiro: Guendalina e la mamma furiose

A sfogarsi su Instagram sul ritiro di Edoardo Tavassi, ci hanno pensato sia Guendalina che sua madre. Quest’ultima poche ore prima della diretta aveva annunciato della risonanza e che i risultati avrebbero determinato l’uscita di scena o meno di suo figlio e ieri sera si è sfogata duramente: “Edoardo non si sarebbe mai ritirato se non obbligato a farlo!”. Lo stesso naufrago, infatti, ha ammesso durante l’addio che avrebbe continuato volentieri, nonostante il tutore alla gamba.

Molto più avvelenata era Guendalina che ha annullato anche il collegamento in diretta: “Non sarò più in collegamento perché sono una persona onesta, quindi ho deciso di non collegarmi. A differenza di molti che sono interessati solo alla Tv preferisco rimanere nell’anonimato ma sempre dalla parte del giusto. Mio fratello, Carmen Di Pietro e Nicolas Vaporidis sono il trio che avremmo voluto vedere tutti in finale”. Per finire, la Tavassi ha mandato un messaggio a suo fratello: “Ciao Edo torna a casa. La vita nostra è così. A un passo sempre dalla felicità”.