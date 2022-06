“Ha rovinato una famiglia”, ex corteggiatrice di Uomini e Donne presa di mira: c’entra un calciatore!

Che caos sui social con una bomba scoppiata in queste ore: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne immediatamente presa di mira

In estate vengono sempre a galla tutti i pesci, questa volta nelle spiagge di Ibiza dove un’ex corteggiatrice del dating show è stata sorpresa con un calciatore ed accusata di aver sfasciato una famiglia.

Questa mattina i follower di Deianira Marzano hanno avuto un risveglio bomba. Nelle prime ore del mattino, infatti, la gossippara ha pubblicato uno screen di una segnalazione ricevuta che ha preferito oscurare prima di diffondere la notizia, scrivendo che non erano i primi messaggi che ha ricevuto sui due soggetti ed ha dato qualche indizio: “Ex corteggiatrice di Uomini e Donne frequenta un noto calciatore con figli e pare che lui abbia anche lasciato la famiglia per andare con lei ad Ibiza”.

Immediatamente è partita la caccia alle streghe e, dopo aver avuto qualche conferma, Deianira Marzano ha vuotato il sacco e spiegato di chi si trattasse lasciando stupito tutto il suo pubblico.

Uomini e Donne, Vittoria Deganello e Alessandro Murgia stanno insieme?

Alessandro Murgia, centrocampista del Perugia, è da poco diventato nuovamente papà, ma evidentemente ha deciso di seguire un’altra strada. Per altro, il calciatore e la corteggiatrice erano già amici, perché lei è amica di sua sorella, l’attrice Nicole Murgia, tant’è vero che, come dimostra lo screen postato da Deianira Marzano, Vittoria Deganello conosce molto bene anche -l’ex?- del calciatore del Perugia. Il popolo del web è indignato di fronte a quello che sembra essere, per il momento, un semplice gossip da bar, ma che trova qualche piccola conferma in una storia proprio dell’ex corteggiatrice in cui si intravede un pezzo del tatuaggio del centrocampista.

In più, poche ore fa, Vittoria Deganello ha pubblicato una storia su Instagram asserendo: “Non conoscete, non sapete, non parlate a caso!”. In più, dal suo profilo social ha rimosso la possibilità di commentare i post per coloro che non sono seguiti da lei stessa. È evidente che il gossip ha delle basi che, sicuramente, la coppia spiegherà qualora ne sentirà la necessità.