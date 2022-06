Cashback 2022, questo ritorno emoziona tutti gli italiani: che occasione! In attesa che lo Stato torni a riempirci le tasche, ci riproviamo

Al momento mancano ancora alcuni passaggi prima che parta il cashback fiscale, quello che caratterizzerà la vita degli italiani nei prossimi mesi. Ma intanto il rientro dei soldi sui nostri conti funziona e quindi molti operatori privati lo stanno adottando.

L’ultima occasione importante arriva da Very Mobile che ha appena lanciato sul suo profilo ufficiale la Promo cashback, valida per ora fino all’11 luglio 2022. In pratica

tutti i nuovi clienti Very Mobile che attiveranno l’offerta inclusa nella promo, con la loro SIM Very riceveranno una ricarica omaggio direttamente sul credito residuo.

Questa ricarica però è valida esclusivamente per il pagamento del costo di rinnovo mensile dell’offerta. Non ha una scadenza e quindi allo scadere di un anno dall’ultima ricarica a pagamento, in assenza di ulteriori ricariche, la SIM sarà automaticamente disattivata.

Cashback 2022, questo ritorno emoziona: tutti i dati che ci possono servire

Ma quali sono le nuove offerte per i clienti che passano a Very attualmente sul mercato?Dedicato a quelli che passano da TIM, Vodafone, WindTre, Kena, ho. e Spusu abbiamo Very 11,99 con minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga al mese di traffico internet mobile fino in 4G a 11,99 euro al mese. Oppure Very Special 13,99 con minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 150 Giga al mese di traffico internet mobile fino in 4G a 13,99 euro al mese.

Invece per i nuovi clienti Very Mobile che migrano da PosteMobile, Iliad, Fastweb, CoopVoce e altri operatori virtuali sono disponibili più opzioni. Very 5,99 MNP con minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga al mese di traffico internet mobile fino in 4G a 5,99 euro al mese. Ma anche Very 6,99 MNP con minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga al mese di traffico internet mobile fino in 4G a 6,99 euro al mese.

E poi Very Special 7,99 MNP: minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 150 Giga al mese di traffico internet mobile fino in 4G a 6,99 euro al mese. Infine Very 9,99 MNP con minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 220 Giga al mese di traffico internet mobile fino in 4G a 9,99 euro al mese.