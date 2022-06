Anticipazioni Sei Sorelle, muore un operaio: un amore clandestino viene a galla

Nelle prossime puntate di Sei Sorelle, ci saranno due colpi di scena inaspettati che sconvolgeranno i telespettatori: tutte le anticipazioni

La soap opera spagnola che ha preso il posto de Il Paradiso delle Signore nel palinsesto Rai sta appassionando tanti telespettatori che, però, questa settimana vedranno due episodi sconvolgere la tranquillità dei personaggi.

Nella Madrid dei primi anni ’20 del nuovo secolo, sopravvivere è molto complesso, ancor più se una famiglia composta da sei sorelle, tutte donne, è rimasta orfana di padre e deve tenere alto il nome Silva. Un’epoca indubbiamente difficile anche per i lavoratori ed è proprio sulla barbara uccisione di Juan, un operaio, che verterà la trama dei prossimi episodi in onda dal lunedì al venerdì su Rai Uno.

Tutto è iniziato quando Juan ha minacciato lo zio delle sei sorelle, Don Ricardo, di far parola del suo piano: sabotare le nipoti mettendo lui le mani nella fabbrica che hanno ereditato. Quando l’uomo si è sentito in pericolo ha ordinato degli scagnozzi di dagli una lezione che, però, è finita nel peggiore dei modi con l’operaio che ha perso la vita. Sul caso c’è la polizia ad indagare, ma i sospetti finiranno su un personaggio incredibile.

Anticipazioni Sei Sorelle, Blanca e Cristobal hanno una relazione: l’amore clandestino viene a galla

Blanca e Cristobal stanno vivendo un amore clandestino da sogno, fin quando Dona Dolores non comincerà ad avere sospetti. Quest’ultima storcerà il naso quando nota che Cristobal troppo spesso fa visita ad una delle sei sorelle, fidanzata del fratello. Tuttavia, il rapporto di Blanca col fratello di Cristobal, Rodolfo, è stato compromesso da un tradimento con Vittoria. Sebbene Blanca sia all’oscuro di tutto ciò, chi comincia ad avere sospetti è proprio Cristobal che, nel frattempo, vive il suo sogno di nascosto con la fidanzata del fratello.

Nelle prossime puntate, poi, ci sarà spazio anche per altro amore con Carlitos che ha perso la testa per Elisa e per conquistarla cercherà di seguire i consigli di Salvador. Tuttavia, presto Carlitos si renderà conto che Elisa si sta approfittando dei suoi sentimenti, quindi chiederà a Sofia di diventare la sua fidanzata.