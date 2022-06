Addio alla celebre coppia di Un posto al sole? C’è l’annuncio ufficiale. Tutti gli appassionati della soap di Rai 3 sono rimasti stupiti

Il personaggio di Marina Soldano è uno dei capi saldi di UPAS da ormai 20 anni. Nina Soldano, l’attrice che la interpreta, ha voluto confidare un aspetto molto importante.

Parlare del successo di Un Posto al Sole è davvero superfluo. La bellissima soap ambientata nel Golfo di Napoli fa il pieno di ascolti su Rai 3 da oltre 20 anni. Merito di un cast di assoluto livello e di una trama che si è saputa rinnovare con il passare delle stagioni. Tra i volti più riconoscibili c’è senza dubbio quello di Marina Giordano, interpretato da Nina Soldano.

Ogni volta si parla di un suo possibile addio al termine dell’annata ma puntualmente le indiscrezioni vengono smentite. La Soldano ha però una vita sentimentale profondamente diversa rispetto al personaggio che interpreta in tv. Il 23 agosto festeggerà infatti i 12 anni di rapporto con Teo Bordagni, conosciuto nel 2010 e sposato a New York il 19 aprile del 2016.

L’attrice ha rilasciato una bella intervista al magazine Nuovo Tv, parlando proprio della sua vita privata.

Un Posto al Sole, le rivelazioni di Nina Soldano: tutte le differenze con Marina Giordano

“In tanti mi hanno puntato il dito contro e dato della pazza quando ho raccontato che il primo contatto tra noi era avvenuto sul web. Ma a dispetto delle malelingue io e mio marito ci amiamo come e più del primo giorno“, spiega la Soldano.

Il rapporto con il marito è sempre più coinvolgente: “Ci amiamo come il primo giorno”. In molti si chiedono allora quale sia il loro segreto: “Il rispetto reciproco e la libertà di scegliersi ogni giorno. Ogni prova superata insieme ci rende ancora più forti”.

Per festeggiare l’anniversario della loro unione, la coppia ha in mente un programma davvero speciale per quest’estate. Prima si concederanno qualche giorno di relax a Santo Domingo e poi ancora mare a Ugento, in Puglia.

Per quanto riguarda invece Marina Giordano, la sua vita nelle prossime puntate sarà sicuramente più complicata. Dopo aver chiuso la storia con Fabrizio Rosato, la donna non può vivere alla luce del sole il rapporto con Roberto Ferri, a causa della gravidanza inaspettata di Lara. Gli episodi in arrivo regaleranno novità interessanti anche su questo fronte.