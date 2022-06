Vodafone, che mazzata ai clienti: i prezzi salgono improvvisamente

Una batosta per moltissimi clienti di Vodafone: la compagnia telefonica non sta mantenendo alcune aspettative e rischia rivolte vere e proprie

La compagnia telefonica Vodafone da anni è una delle più utilizzate ed apprezzate da parte degli utenti italiani. Moltissime tipologie di offerte, telefonia mobile e fissa e promozioni sulla navigazione in internet.

In estate è sempre tempo per i vari provider telefonici di lanciare offerte e promo per la stagione vacanziera. In molti abbonati Vodafone si aspettavano delle vere e proprie sorprese positive dalla compagnia, ma non sembrano voler arrivare.

Vodafone ha infatti annunciato un inaspettato quanto clamoroso rincaro dei prezzi e delle tariffe. L’inflazione, dovuta soprattutto al conflitto russo-ucraino, non sta risparmiando neanche il mondo della telefonia e non mancano gli extra sugli abbonamenti.

Nei prossimi giorni in arrivo rincari da Vodafone: colpa dell’inflazione

I clienti Vodafone vedranno aumentare soprattutto la tariffa Special 50 Giga, una delle più apprezzate per il tipo di offerta del provider britannico.

Gli utenti possono scegliere questa tariffa in caso di portabilità da un altro provider. Molti abbonati che hanno sottoscritto nelle precedenti settimane la Special 50 Giga si troveranno ora a pagare sino a 2 euro al mese in più per il rinnovo. Il nuovo costo della ricaricabile è di 9,99 euro in caso di precedente costo pari a 7,99 euro. Il prezzo invece sarà pari a 8,99 euro per coloro che sino a qualche mese fa pagavano 6,99 euro.

Resta intatta la soglia di consumo nonostante l’aumento del prezzo. Gli abbonati che sceglieranno di continuare con la ricaricabile Vodafone avranno sempre chiamate e SMS senza limiti e verso chiunque, con 50 giga di navigazione internet inclusi.

L’aumento della tariffa Special 50 Giga di Vodafone riguarda soltanto i vecchi clienti, coloro che hanno già un abbonamento con questo provider da almeno diversi mesi. Più fortunati i nuovi clienti: chi passerà da un’altra compagnia a Vodafone in questi giorni potrà beneficiare di un costo bloccato per i primi 6 mesi, dunque tariffe ancora low-cost in durata semestrale così da fidelizzare il cliente.

La possibilità di non vedere le proprie tariffe salire di costo per i primi mesi riguarda non solo la Special 50 Giga, ma tutte le promozioni Vodafone dedicate alla nuova clientela.