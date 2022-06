Uomini e Donne, incidente nella notte per un’amatissima coppia: che paura

Grande paura per un ex amatissima coppia di Uomini e Donne, vittima di un’incidente nella notte. Scopriamo di chi si tratta e cos’è successo.

Una delle coppie più amate della storia di Uomini e Donne ha subito un incidente che ha messo grande paura a tutti i followers. Andiamo a vedere cos’è successo e chi sono le due vittime dell’inconveniente.

Ore difficili per Cecilia Zagarrigo, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi. Infatti sia la coppia che l’ex corteggiatore hanno passato il weekend fuori casa, ma al rientro hanno trovato una spiacevole sorpresa. Sembrerebbe proprio che i ladri abbiano fatto irruzione nella loro abitazione, svaligiandola. I tre vivono a Milano e hanno voluto condividere con i propri follower la situazione spiacevole nella quale si trovano.

La prima a parlare è stata Claudia, che sul proprio profilo Instagram ha affermato: “Ci sono entrati in casa, non sappiamo se stanotte o stamattina presto, ma sicuramente questa notte. Non hanno trovato quello che cercavano quindi se la possono benissimo prendere in quel posto. Quello che è certo è che è bruttissimo sapere che qualche topo di fogna, perché per me sono dei topi di fogna, balordi, entrano in casa tua, toccano le tue cose, ti smantellano tutto“. Attimi di grande paura quindi per i tre. Andiamo quindi a ripercorrere quanto successo ai tre protagonisti del dating show.

Uomini e Donne, ladri fanno irruzione in casa di Cecilia, Claudia e Lorenzo: lo sfogo della Dionigi

Claudia Dionigi si è lasciata andare ad un lungo sfogo in seguito all’irruzione dei ladri nella casa sua e di Cecilia Zagarrigo e Lorenzo Riccardi. Infatti la Dionigi ha affermato: “Quella è la cosa più brutta. Però si sistema tutto, l’importante è che noi non eravamo in casa. Non hanno preso nulla di valore. Le finestre si aggiusteranno e amen, è andata così. Volevo ringraziare tutti per i messaggi e vi volevo tranquillizzare”.

Dopo il lungo sfogo di Claudia è arrivato anche il video di Lorenzo Ricciardi, che ha deciso di riprendere l’interno della casa dopo l’irruzione dei ladri. Infatti Lorenzo sul suo profilo Instagram ha deciso di riprendere le condizioni dell’abitazione postando il video sul proprio profilo social. Dopo Lorenzo, anche Cecilia, che si trova in una condizione fisica delicata essendo in dolce attesa, ha condiviso una storia del suo appartamento sottosopra. Infatti Cecilia ha concluso con un amaro commento affermando: “Mi fate schifo. Siete delle mer*e“.