Truffa PayPal! Fate attenzione: nuova minaccia per gli italiani. Bisogna fare massima attenzione per non ritrovarsi con il conto svuotato

Lo schema utilizzato dagli hacker è già stato utilizzato per altre banche e ancora non si è trovato un modo per bloccarlo. Il consiglio migliore è quello di ignorare qualsiasi messaggio.

Truffe bancarie, truffe sugli smartphone, messaggi di “phishing“. La tecnologia è una fantastica opportunità ma ci espone anche a numeri rischi che una volta non esistevano. Rimanere sicuri su tutte le piattaforme è al giorno d’oggi sempre più difficile. L’ultima trovata degli hacker riguarda il colosso del trasferimento di fondi PayPal. Già diversi utenti hanno perso parte dei propri soldi a causa di questo pericolosissimo schema.

Per evitare di cadere nel tranello resta fondamentale l’attenzione al mittente della mail (o del messaggio sul telefono) che vi arriva. Controllate sempre che si tratti dell’ufficiale assistenza PayPal e non di un fake.

Se notate ad esempio la comunicazione di un addebito strano, potete andare a verificarlo direttamente sul vostro conto per capire se effettivamente quello che dice il messaggio corrisponde al vero.

Truffa PayPal! il messaggio incriminato: come fanno a rubarvi i soldi

Di seguito vi riportiamo il testo del messaggio utilizzato per la truffa di PayPal.

“Il team di sicurezza di PayPal ha notato attività insolite relative al tuo conto PayPal. Questa attività è associata al deposito su bet365.com utilizzando il tuo conto PayPal.

Per ulteriori indagini, il team di sicurezza di PayPal ha dovuto sospendere la tua richiesta per la transazione ed estendere il pagamento con un ritardo di 48 ore.

Se eri il proprietario di questa richiesta di pagamento, non fare nulla e ignora questo messaggio.

PayPal autorizzerà automaticamente la transazione dopo 48 ore, quindi non dovresti preoccuparti.

In caso contrario, se non hai effettuato questo trasferimento, segui i passaggi seguenti per annullare la transazione e richiedere immediatamente il rimborso.

PayPal ti richiederà di verificare la tua identità per garantire che tu abbia bisogno del rimborso del denaro e non di qualcun altro.

Si prega di completare la richiesta di rimborso facendo clic sul collegamento sottostante.

Accedi al tuo conto PayPal”.

Se cliccate sul link che vi permette l’accesso il gioco è fatto. In men che non si dica i truffatori potranno gestire i vostri soldi e trasferirli altrove. Ignorate sempre questo tipo di avvisi, anche perchè qualora si trattasse di qualcosa di realmente importante verrete sicuramente ricontattati in altro modo.