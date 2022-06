Terremoto a Mediaset: stop all’amatissimo reality? Pronta la soluzione a sorpresa

Dalle parti di Mediaset circolano voci su un colpo di scena nel palinsesto della prossima stagione, riguardante i futuri reality show

C’è grande attesa per l’ufficialità da parte di Mediaset del palinsesto per la stagione 2022-2023. Un’annata televisiva che comincerà da settembre e che prevede grandi novità ma anche importanti riconferme nelle trasmissioni.

Le ultime news in arrivo dal portale TvBlog parlano di un vero e proprio terremoto in arrivo nel mondo dei reality show targati Mediaset. Questo tipo di contenitori sono molto seguiti dal pubblico italiano, ma allo stesso tempo hanno costi e spese davvero importanti.

Certa la presenza nel palinsesto del Grande Fratello Vip, che riprenderà con la settima edizione il 19 settembre prossimo e con la conferma di Alfonso Signorini al comando. Mentre per gli altri reality si prospettano novità clamorose.

Torna in programmazione La Talpa: che fine farà invece L’Isola dei Famosi?

La grossa novità secondo i recenti rumors riguarda un ritorno clamoroso. Quello de La Talpa, che dopo circa 15 anni dovrebbe tornare in onda su Canale 5 come reality su cui puntare forte per la prossima stagione.

Il programma consiste nel seguire un gruppo di vip impegnati in prove speciali e convivenza forzata, in un luogo più “wild” rispetto alla civilità. Tra di loro si nasconde però una talpa scelta dalla produzione, che dovrà essere stanata e scovata dagli altri concorrenti.

Il reality show potrebbe essere prodotto da Maria De Filippi e, secondo molte indiscrezioni, andrebbe a sostituire la programmazione de L’Isola dei Famosi 2023. Sono già circolate voci secondo cui il reality in Honduras condotto da Ilary Blasi potrebbe non essere confermato e lasciare dunque spazio a La Talpa.

Ma l’ultima ipotesi è davvero particolare e forse accontenterebbe tutti. Per la prima volta su Canale 5 i due reality potrebbero andare in onda contemporaneamente. Puntare dunque su due programmi paralleli che verrebbero piazzati nel palinsesto (per quanto riguarda la diretta tv) in giorni diversi della settimana.

Un esperimento per far convivere la storica Isola dei Famosi con la rinnovata ipotesi de La Talpa. Si aspettano però le conferme dai vertici Mediaset e da coloro che decidono il palinsesto stagionalmente.