“Da qualche mese ho smesso di sorridere”, vincitrice di Sanremo racconta le violenze subite: che dolore

Non c’è più pace sui social per l’ex vincitrice di Sanremo che implora di smetterla con tutte le violenze gratuite che sta subendo. Le sue parole hanno suscitato grande preoccupazione tra i suoi fan e per il mondo dello spettacolo accorso in suo sostegno.

Era appena il 1997 quando Amici come prima è stato premiato come vincitore della categoria di Nuove Proposte del Festival di Sanremo e ad alzare il trofeo c’erano Paola e Chiara. Successivamente il duo ha preso parte ad altre edizioni della kermesse musicale, oltre al Festivalbar dove hanno portato i loro maggiori successi. Dopo la prima metà degli anni 2000, Paola e Chiara non hanno più avuto la stessa fama, ma le loro hit sono rimaste impresse nella storia della musica italiana.

Un duo molto simpatico, nato dopo l’esperienza come coriste degli 883, ma le sorelle sono sempre state unite nella loro vita privata. Dopo 7 anni dallo scioglimento, lo scorso 19 gennaio 2020, sono riapparse insieme per la prima volta da Fabio Fazio parlando dei loro progetti futuri, ma individuali, scongiurando un loro ritorno nella scena della musica italiana.

Chiara Iezzi spaventa i suoi fan: “Subisco violenze senza motivo”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Iezzi Official (@chiaraiezzi_official)

Qualche ora fa, Chiara Iezzi del duo Paola e Chiara è uscita allo scoperto su Instagram postando una foto di lei di un po’ di tempo fa e con una descrizione che ha lasciato molto dubbi: “Pubblico un sorriso di quasi un anno fa. Da qualche mese non sorrido, sono giorni strani e complessi, spesso subisco violenze senza motivo, questo un piccolo messaggio per chiedere se si può smettere la violenza su di me. Un abbraccio, Chiara”.

Immediatamente il supporto da parte dei fan e non solo, anche il regista e scrittore Giuseppe Ferlito ha commentato: “Mi dispiace molto leggere questo post. Ti sono vicino”, così come l’ex gieffino Filippo Nardi che chiede: “Violenze?”. Chiara non ha approfondito la questione ma ha ringraziato tutti per l’affetto e la solidarietà.