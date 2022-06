Sanremo 2023, annuncio di Amadeus: ci sarà anche l’amatissima influencer – FOTO

Amadeus ha annunciato in diretta durante il TG1 delle ore 20:00 del 20 giugno chi sarà una delle co-conduttrici del prossimo Festival di Sanremo 2023: si tratta di una famosissima influencer. Ecco la reazione della diretta interessata.

Mancano otto mesi all’inizio della 73° edizione del Festival di Sanremo. Amadeus, però, è stato subito riconfermato nel suo ruolo duplice di direttore artistico e presentatore della kermesse subito dopo la fine dell’edizione 2022. L’amministratore delegato della Rai Carlo Fuertes ed il direttore del Prime Time Stefano Coletta gli hanno chiesto di continuare a lavorare al progetto del Festival fino all’edizione 2024.

Come ha raccontato lo stesso Amadeus al TG1 delle ore 20:00 del 20 giugno, Coletta gli ha dato immediatamente il mandato di costruire la squadra della prossima edizione di Sanremo. Amadeus si è subito messo al lavoro, riuscendo a raggiungere un incredibile accordo con un’influencer per il Festival del 2023.

Sanremo 2023, ci sarà anche la famosa influencer

Come è noto, Amadeus ama essere affiancato da co-conduttrici diverse in ciascuna delle serate del Festival di Sanremo. A febbraio 2023, gli spettatori potranno vedere Chiara Ferragni sul palco dell’Ariston. L’influencer diventerà presentatrice di Sanremo nelle due serate più importanti della kermesse musicale: l’apertura e la finale.

Chiara Ferragni si è mostrata sui social mentre seguiva il TG1 insieme a Fedez, i figli, ed alcune amiche influencer di lunga data, come Chiara Biasi e Veronica Ferraro. Hanno atteso tutti insieme seduti sul divano di casa che Amadeus rendesse reale quello che fino a pochi minuti prima era rimasto solo un sogno, ovvero calcare il palco di Sanremo.

La reazione di Chiara Ferragni in diretta durante l’annuncio – VIDEO

La Ferragni si è mostrata in un’altro video insieme a Fedez, dove ha ammesso che le mani le stavano tremando per l’emozione. Anche il marito si è detto estremamente felice per l’opportunità lavorativa che l’influencer è riuscita a costruirsi. Chiara si è anche detta estremamente stanca e molto felice allo stesso tempo.

Ecco la foto con cui sia l’influencer Chiara Ferragni che Amadeus hanno annunciato che lavoreranno insieme a Sanremo 2023. La moglie di Fedez ha scritto: “Grazie ad Amadeus per avermi voluto al suo fianco per aprire e chiudere Sanremo 2023“. Il conduttore ha replicato: “Felicissimo di aprire e chiudere Sanremo con Chiara Ferragni“.