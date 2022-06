Un uomo dal volto travisato con casco nero e mascherina anticovid entra in un pub di Pianura. Siamo nella periferia Ovest di Napoli, al confine con i Campi Flegrei. L’uomo punta una pistola in faccia ai dipendenti del locale per farsi dare l’incasso della serata. Le telecamere di videosorveglianza, che hanno ripreso tutta la scena, informano che sono le ore 23:50 di sera. Ancora da quantificare l’importo della rapina. Sul fatto stanno indagando i carabinieri della locale stazione.

I fatti si sono svolti in pochi secondi. L’uomo è entrato in tutta fretta all’interno del locale. Dopodiché ha puntato la pistola in faccia prima ai dipendenti e poi al titolare. Dopo aver ottenuto i soldi in cassa, frutto della giornata di lavoro di chi era nel pub, il criminale è fuggito su uno scooter che lo attendeva all’esterno del locale assieme a un complice. Chi era dietro al bancone non ha quasi avuto il tempo di capire che cosa stesse succedendo.

I dipendenti hanno subito fatto scattare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Bagnoli, quartiere che confina con Pianura. Le indagini per chiarire la dinamica dei fatti sono tutt’ora in corso e non si escludono possibili sviluppi entro le prossime ore. I militari dell’Arma stanno procedendo alla verifica delle immagini di videosorveglianza, sia del locale stesso che degli stabili attigui. Quest’ultimo evento si inserisce in un quadro di recrudescenza della criminalità a Napoli, dove nelle ultime settimane si sono moltiplicate rapine e episodi simili che hanno portato a richiedere maggior presenza da parte delle forze dell’ordine.