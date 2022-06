Mediaset ha scelto il sostituto di Temptation Island: quando e dove andrà in onda

L’Is Morus Relais ha chiuso le porte a Temptation Island per quest’anno, al suo posto Mediaset ha pensato ad un altro show

Temptation Island resterà insostituibile, ma Mediaset ha fatto del suo meglio per non far sentire la mancanza del format ai telespettatori affezionati. Adesso è stato ufficialmente scelto il programma che lo sostituirà.

A nulla sono servite le proteste dei fan affezionati a Temptation Island per convincere Mediaset a risolvere la questione diritti per la trasmissione del reality show, quest’anno l’Is Morus Relais non aprirà le porte alle coppie che vogliono mettersi in gioco. Una grande perdita per Mediaset che, nel periodo estivo, riusciva ad accaparrarsi una grossa fetta di telespettatori grazie all’avventura sull’isola delle tentazioni di alcune coppie.

Spesso e volentieri le storie continuavano anche al di fuori, grazie ai social i fan affezionati ai protagonisti delle avventure in Sardegna riuscivano a seguire i progressi delle coppie. Molti si sono lasciati, altri continuano tranquillamente a vivere la loro vita insieme, ma quest’anno non ci saranno nuove coppie da seguire, perché all’Is Morus Relais le luci sono spente.

Ex on the Beach è il programma scelto per sostituire Temptation Island

Una super villa in Thailandia, 8 single e una vacanza da urlo… ma i sogni a volte possono trasformarsi in incubi: i loro ex sbarcheranno da un momento all’altro 🔥 I primi episodi di #ExOnTheBeachItalia ti aspettano dal 22 giugno in esclusiva e gratis su Mediaset Infinity 🏝 pic.twitter.com/BGB67I9uV5 — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) June 20, 2022

A partire da mercoledì 22 giugno, su Mediaset Infinity sarà possibile guardare in streaming Ex on the Beach, l’edizione condotta da Elettra Lamborghini. Successivamente il reality è stato condotto anche da Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser che hanno fatto appassionare il pubblico di MTV. Attualmente il reality contra tre edizioni ed una quarta sembrerebbe essere in fase di registrazione, probabilmente sarà trasmessa ancora su MTV.

Il format non è uguale, ma per atmosfera e litigi spesso ricorda quel tipo di ambiente che si creava all’Is Morus Relais. Tutto sommato, anche in Thailandia ci saranno cuori gioiosi e cuori infranti, a seconda delle persone che saliranno dal mare verso la spiaggia.