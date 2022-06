Isola dei Famosi, ultima ora! Edoardo Tavassi si ritira: cosa sta succedendo

Una decisione inaspettata a pochi giorni dal termine dell’Isola dei Famosi e che riguarda un concorrente importante come il Tavassi

Mancano ormai pochissimi giorni alla fine dell’Isola dei Famosi 2022, il reality che sta tenendo da settimane compagnia a moltissimi telespettatori italiani. In questo periodo la curiosità per chi vincerà questa edizione è alle stelle.

Nonostante manchi praticamente una settimana alla conclusione dell’esperienza sulla spiaggia dell’Honduras, l’Isola dei Famosi sta vivendo momenti critici. In particolare per i problemi fisici di alcuni naufraghi rimasti in gara.

Uno di questi è Edoardo Tavassi, l’istrionico fratello di Guendalina. L’uomo è tra i personaggi più apprezzati ma allo stesso tempo discussi, per il carattere forte e schietto ma anche per alcune incomprensioni recenti con i suoi concorrenti.

Problema al ginocchio per Edoardo Tavassi: la rivelazione di Alvin spiazza tutti

Proprio a pochissimo dal fotofinish, Edoardo Tavassi rischia di lasciare il gioco e abbandonare l’Isola dei Famosi anzitempo. Colpa di un problema serio al ginocchio, per un infortunio subito durante una prova in spiaggia.

La conferma è arrivata da Alvin, l’inviato sull’isola che nel daytime della trasmissione ha fatto rapporto sulle condizioni del Tavassi e degli altri naufraghi: “Edoardo si è fatto male al ginocchio. Capiremo meglio stasera. Sta facendo un po’ di esami per capire la sua situazione qual è”.

Dubbi sulla permanenza di Edoardo Tavassi, che dunque deciderà se gettare la spugna per il forte dolore alla gamba o se continuare stoicamente per l’ultima settimana e tentare di vincere il reality. Tra l’altro l’uomo romano è molto quotato dai bookmakers, come secondo papabile vincitore dietro a Nicolas Vaporidis.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Tra i personaggi più in ansia per le sorti del Tavassi c’è Carmen Di Pietro, che si sente in colpa per l’infortunio dell’amico naugrago: “A me dispiace, è successo perché dava delle dritte a me su come girare con la canoa. Se non fosse stato lì per me… Mi dispiace tanto”.

Condizioni in miglioramento invece per Vaporidis stesso e per Mercedesz Henger. Questi gli aggiornamenti di Alvin: “Mercedesz si è fatta male, si è tagliata però a breve rientrerà. Nicolas ha preso una bella botta. E anche lui è già rientrato”.