L’Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi ha deciso: c’è l’annuncio ufficiale

Edoardo Tavassi avrebbe già deciso cosa fare riguardo la sua ipotesi di ritiro da L’Isola dei Famosi. Questa l’incredibile notizia che è filtrata a pochi minuti dall’inizio della diretta del reality show dall’Honduras.

Manca ormai pochissimo alla finale de L’Isola dei Famosi 2022, che si svolgerà il 27 giugno su Canale 5. Proprio a qualche metro dal traguardo finale, il reality show sta correndo il serio rischio di perdere uno dei personaggi che si stanno facendo amare di più all’interno di questa edizione, cioè Edoardo Tavassi.

Arrivato in Honduras come “il fratello di Guendalina“, Edoardo ha subito conquistato i concorrenti ed il pubblico con la sua simpatia, che ha alleviato le sofferenze per la fame, le zanzare ed il caldo. Ha anche fatto anche sognare insieme a Mercedesz, ma sembra ormai chiaro che fra i due, all’interno de L’Isola dei Famosi, non potrà mai nascere nulla.

Parla la mamma dei Tavassi, ma il gossip dice che…

L’infortunio al ginocchio di Edoardo Tavassi durante una prova disputata in daytime ha subito preoccupato i suoi fan. Il fratello di Guendalina non ha praticamente iniziato neanche il gioco, e si è accasciato a terra dolorante. La sua lunga permanenza lontano dagli altri naufraghi ha subito fatto temere che possa trattarsi di qualcosa di serio.

Anche la madre dei Tavassi è voluta intervenire sui social: ha spiegato che il 20 giugno, poco prima dell’inizio della puntata in diretta de L’Isola dei Famosi, sarebbe arrivato il risultato della risonanza magnetica. C’è però un esperto di gossip e spettacolo che ha rivelato che, ormai, la decisione riguardo il futuro di Edoardo sarebbe già stata presa.

L’Isola dei Famosi, cosa ha deciso Edoardo riguardo il ritiro dal reality?

L’esperto di gossip Davide Di Maggio ha dapprima ingaggiato una discussione con i propri followers su Instagram. Ha sostenuto immediatamente che a lui risultasse che ormai Edoardo si fosse già ritirato da L’Isola dei Famosi: non ci sarebbe dunque nessuna decisione da prendere dopo alcuni esami medici di cui aspettavano i risultati.

Questo non significa che il naufrago abbia delle brutte lesioni, forse ai legamenti, come inizialmente si era temuto. Semplicemente, mancano poco meno di dieci giorni alla finale del reality show. Se Edoardo non sarà in grado di recuperare abbastanza velocemente per poterci essere il 27 giugno, allora non rimarrà altra ipotesi che il ritiro da L’Isola dei Famosi.

Ecco una delle tante esilaranti esibizioni canore di Edoardo Tavassi: