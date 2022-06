“Lo sapremo oggi”, Edoardo Tavassi fuori dall’Isola dei Famosi? Sua madre parla chiaro

L’addio di Edoardo Tavassi all’Isola dei Famosi avrebbe qualcosa di clamoroso: quest’anno Honduras maledetta per Ilary Blasi

La conduttrice romana avrà l’ennesima mazzata della stagione con l’addio del candidato alla vittoria? La mamma del naufrago ha chiarito l’attuale situazione ed in Honduras già tremano: arriva un altro addio?

Questa sera su Canale 5 andrà in onda la semifinale dell’Isola dei Famosi. È anche superfluo affermare che è stata un’annata maledetta per Ilary Blasi visto e considerato che ha perso pezzi a partire dal giorno 1 quando Roberta Morise ha abbandonato l’Honduras per potersi sottoporre a più specifiche cure per ustioni. Più ritiri che eliminati, un’edizione all’insegna degli addii improvvisi e sovraffollamento in infermeria, mai prima d’ora si è visto qualcosa del genere.

L’ultimo ad essersi recato in infermeria, non molto tempo fa, è stato Edoardo Tavassi che sembrava avesse soltanto una piccola infezione ad un dente. Com’è stato per tutta l’edizione, anche questa volta quello che sembrava essere qualcosa di facilmente guaribile è diventato qualcosa di molto più grande che ha costretto gli altri al ritiro. È arrivato il momento anche per il fratello di Guendalina?

Isola dei Famosi, questa sera la semifinale: Edoardo Tavassi ci sarà?

A partire dalle 21:35, questa sera su Canale 5 andrà in onda la semifinale dell’Isola dei Famosi che vede ancora in gara Pamela Petrarolo, Maria Laura De Vitis, Luca Daffrè, Estefania Bernal, Edoardo Tavassi, Carmen Di Pietro, Nicolas Vaporidis, Nick Luciani e Mercedesz Henger con quest’ultimi due in nomination. Attualmente, il fratello di Guendalina che ha fatto un gran percorso, seppur senza il supporto di sua sorella, è fermo ai box e per sapere se tornerà questa sera c’è bisogno di aspettare ancora. Alvin, dall’Honduras, ha svelato: “Si sta sottoponendo a degli esami”, mentre sua madre, Emanuela Fuin ha aggiunto qualche dettaglio: “Forza Edo! Oggi sapremo il risultato della risonanza”.

Fino alla puntata di stasera, con ogni probabilità, non vi sarà alcuna certezza sulla presenza o meno di Edoardo Tavassi, il quesito avrà una risposta ufficiale soltanto una volta che Ilary Blasi entrerà negli studi di Mediaset. Perdere un personaggio come lui che è proiettato alla vittoria sarebbe una grande perdita per le ultime puntate.