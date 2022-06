Aria di crisi per Luca Salatino e Soraia Allam, l’indizio social è eloquente

L’amatissima coppia fuoriuscita da Uomini e Donne, composta da Luca Salatino e Soraia Allam, sembrerebbe in crisi da qualche giorno

L’ultima edizione del dating show Uomini e Donne è terminato con una scelta che ha lasciato piacevolmente sorpresi moltissimi spettatori. Luca Salatino, il tronista romano, ha scelto di continuare la frequentazione con Soraia Allam Ceruti.

I due durante la trasmissione hanno trovato un grande feeling reciproco e la scelta di Luca è sembrata ovvia e scontata. Meno scontato invece il mantenere un rapporto sentimentale a distanza, dopo la fine di Uomini e Donne.

I due si vogliono molto bene, ma non è semplice capire come gestire un rapporto del genere. Luca e Soraia infatti sono apparsi lontani e quasi disinteressati nelle ultime stories di Instagram. Da dove è giunto anche un particolare messaggio.

Il messaggio criptico di Soraia Allam: la distanza non aiuta il rapporto con Luca Salatino

Nell’ultimo weekend i due protagonisti di Uomini e Donne, che ormai fanno coppia fissa, hanno trascorso il tempo libero uno lontano dall’altra. Soraia ha pubblicato delle immagini mentre andava a fare la spesa a Como, città di nascita della ragazza italo-egiziana e dove lavora attualmente.

Luca Salatino invece si è mostrato prima nelle vie del centro di Roma, assieme ad un suo amico, poi per l’aperitivo si è diretto a Fregene, sul litorale romano, per una serata spensierata in compagnia della sua comitiva storica.

Insomma, nessun accenno del tronista per la sua dama o viceversa. Segnali di un allontanamento? Intanto Soraia è criptica in tal senso, lasciando una citazione di Ambra Angiolini sul suo profilo: “Esiste per tutti il giorno zero“.

Una frase che potrebbe rappresentare qualsiasi cosa, ma non è escluso che riguardi il rapporto tra Luca e Soraia stessa. I due, come detto, sono affiatati ma distanti. Hanno sempre ammesso di voler vivere la loro storia a distanza senza fretta e capire come andrà a finire.

Ma i gossip ovviamente non si fermano. Vedremo se nelle prossime settimane Luca Salatino e Soraia Allam torneranno a raggiungersi oppure se si prenderanno giorni di pausa e lontananza. In attesa di una vacanza da passare assieme per capire se la coppia è davvero solida oppure no.