Cesare Cremonini lo ha fatto per davvero? I fan sono senza parole

Quello che Cesare Cremonini sembrerebbe aver fatto per davvero ha spezzato il cuore ai suoi fan. Ecco quale incredibile gossip è arrivato proprio dalla sua Bologna mentre era impegnato nel suo Tour Stadi.

Cesare Cremonini ha sempre cercato di mantenere il massimo riserbo riguardo la sua vita personale. Tuttavia, fu proprio lui a creare l’eccezione presentando sui social la sua nuova fidanzata, Martina Margaret Maggiore. Dalle poche informazioni che si hanno sulla ragazza, lei avrebbe circa ventisette anni, mentre lui sarebbe di quindici anni più anziano.

Sembrerebbe che Cesare Cremonini le abbia anche dedicato una canzone, Giovane stupida. Il tono del brano dovrebbe essere ironico, ma una buona fetta di pubblico si è ribellata giudicando alcuni passaggi sessisti. Ad esempio, una strofa recita: “Complicazioni sentimentali: è più facile guardarti il c*lo mentre ti allontani“.

Cesare Cremonini, Bologna lo tradisce: ecco il gossip

In questi giorni, Cesare Cremonini è partito con l’estivo Tour Stadi. La prima data è stata il 9 giugno, ed il gran finale sarà il 2 di luglio. Su Instagram, il cantante si è detto estremamente soddisfatto del riscontro che sta ricevendo: in sole quattro date sono venuti a vedere i suoi concerti oltre centocinquantamila persone.

Mentre Cesare Cremonini era impegnato nei suoi concerti e decideva di prendersi un po’ di riposo a Bologna lunedì 20 giugno, un gossip ha iniziato a farsi strada. Sembrerebbe che, proprio dalla sua città abbia iniziato a farsi sempre più insistente la voce che, ormai, lui e Martina si siano lasciati da diverso tempo e non convivano più.

Cesare e Martina sempre più lontani? Gli indizi confermerebbero

Gli ammiratori di Cesare Cremonini si erano accorti subito che sia il cantante che Martina avevano smesso di seguirsi sui rispettivi profili social. Adesso i bolognesi avrebbero rivelato che la sua compagna ventisettenne avrebbe anche fatto le valigie, portando via tutte le sue cose dalla villa del cantante diventato famoso con i Lunapop.

Anche The Pipol Gossip conferma la rottura definitiva dopo due anni e mezzo di relazione. Mentre Cremonini si mostra insieme ai suoi amici e nel backstage dei concerti, Martina sembrerebbe essere in vacanza da sola. Non appena ha iniziato a girare la notizia della fine della relazione con il cantante, la ragazza ha anche tolto la possibilità di commentare.

Ecco l’indiscrezione lanciata da The Pipol Gossip:

