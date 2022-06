Ballando con le Stelle, che gioia! Uno dei volti più amati sta per diventare papà – FOTO

Una grande gioia per uno dei volti storici e più amati di Ballando Con Le Stelle che presto diventerà papà: l’annuncio

Un altro fiocco, rosa o azzurro che sia, sta per appendersi alla porta del talent show di Milly Carlucci. Il papà è uno dei volti più amati del programma, nonché storico ballerino, portato poi anche a Il Cantante Mascherato.

Una profonda crisi annunciata, l’età che avanza e poi l’arcobaleno dopo la tempesta: Samuel Peron e Tania Bambaci aspettano un bambino o una bambina. Nonostante ancora non ci sia stato il gender reveal -o magari i genitori lo sanno già senza averlo comunicato a tutti- alle porte di Ballando Con Le Stelle non vedono l’ora di poter appendere un fiocco rosa o azzurro che sia.

Tra la coppia c’è stato un drastico allontanamento due anni fa che li portò a non vivere più insieme, soltanto l’anno successivo i due sono riusciti a ritrovarsi nel nome di un amore che va avanti da anni ed hanno annunciato che avrebbero voluto sposarsi, anche se fin qui non c’è stato ancora alcun anello al dito e nessun abito bianco.

Ballando con le Stelle, Samuel Peron presto diventerà papà

“La vita ha deciso di farci un regalo, il più bel regalo che potessimo desiderare”, così Samuel Peron ha annunciato la gravidanza di Tania Bambaci ed il fatto che presto diventeranno genitori. Nei commenti si è avviata una gara agli auguri ed alle congratulazioni alla coppia da parte di ballerini ed ex ballerini, ma non solo, che ben conoscono la coppia che ha sempre saputo farsi apprezzare dagli amici. Con ogni probabilità, il piccolo di casa Peron-Bambaci nascerà per la fine del 2022 ed inizio 2023, chissà che Milly Carlucci non dovrà correre ai rimedi e trovare un nuovo coreografo per Il Cantante Mascherato.

Adesso c’è tanta attesa nel conoscere il sesso ed il nome che daranno al neonato e sapere se il matrimonio di cui hanno tanto parlato effettivamente si farà. Per il momento, fioccano congratulazioni per la dolce attesa della magnifica coppia che ha fatto prevalere l’amore su ogni cosa.