Anticipazioni Beautiful, Eric viene smascherato: un matrimonio viene interrotto bruscamente

Nelle prossime puntate di Beautiful, i telespettatori americani vedranno Eric al centro di una situazione molto spiacevole: tutte le anticipazioni

La soap opera statunitense prosegue con la sua programmazione consuetudinale allietando i pomeriggi dei suoi affezionati telespettatori. Nei prossimi episodi, a far da perno centrale della trama ci sarà il capostipite della famiglia Forrester.

A Los Angeles non si può star mai tranquilli e gli intrecci amorosi diventano sempre più complessi. Dopo aver ragionato grazie a Ridge, Eric decide di riprendersi Quinn che, però, ha ancora il pensiero di Carter ben impresso nella mente. In realtà, neppure il Forrester è davvero convinto di quel che sta facendo e tradisce la Fuller con Donna, ripetutamente. Il capostipite della famiglia afferma di andare a giocare a pickleball, ma in realtà è con la Logan che si incontra e vive le sue notti di passioni.

Quinn incastrerà Eric regalandogli un anello che tiene sotto controllo i battiti cardiaci, di modo che se qualcosa dovesse risultare strano, lei lo saprebbe. La Fuller comincia ad insospettirsi e chiede a Bridget di aiutarla ad indagare. Non passerà molto tempo affinché insieme si rechino al campo di pickleball che, in realtà, è chiuso da tempo perché in ristrutturazione. Eric sta evidentemente mentendo a Quinn e la Fuller vuole andare fino in fondo: insieme a Bridget scopre che da tempo, il Forrester usa un cottage della struttura presso cui si reca. Ciò che trova davanti ai suoi occhi la inorridisce: Eric e Donna sono a letto insieme.

Anticipazioni Beautiful, Quinn si oppone: matrimonio in crisi tra Paris e Carter?

La complicità tra Quinn e Carter è diventata tanta a tal punto da far vacillare ogni certezza che il Walton non sa se vuole più convolare a nozze con Paris. Quando, da solo, si rende conto che Quinn non lascerà mai Eric, decide di darsi una possibilità con la Buckingham ed organizzano il matrimonio. La Fuller si oppone sostenendo che Paris non è la donna che fa al caso di Carter.

Carter è ormai irremovibile, crede di aver preso la decisione giusta e vuole celebrare le nozze a tutti i costi. Le indiscrezioni sulle prossime puntate fanno sapere che Quinn potrebbe arrivare giusto in tempo per opporsi al matrimonio e scatenare il caos.