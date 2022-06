“La sposa più bella di sempre”, matrimonio per ex concorrente del GF: che emozione

Una delle vecchie protagoniste del GF ha finalmente celebrato il suo matrimonio. Un’emozione indescrivibili per lei: la rivelazione.

In molti ricorderanno il nome di Ambra Lombardo, la professoressa siciliana nonché ex concorrente del Grande Fratello 16 si è sposata a Noto, in Sicilia. A contornare l’evento una grandissima emozione dei due coinvolti: andiamo a ripercorrere l’evento.

Finalmente Lorenzo Cascino, 49 anni e Ambra Lombardo, 36, sono marito e moglie. Grandissimo giorno per l’ex concorrente del Grande Fratello 16. Infatti la professoressa e personaggio televisivo si è sposata con l’imprenditore a Noto, in Sicilia. Il grande evento si è tenuto nella giornata di ieri, sabato 18 giugno nella suggestiva località di Siracusa. A partecipare alla cerimonia c’erano parenti e gli amici stretti della coppia. Ovviamente a rubare la scena a tutti ci ha pensato la sposa con un magnifico abito nuziale bianco dal sontuoso strascico.

Anche per Cascino vestito elegante con pantaloni e tight blu, abbinati a una deliziosa cravatta. Inoltre secondo le indiscrezioni ad annunciare il fatidico sì ci hanno pensato diversi invitati all’evento, che sui social hanno diffuso sui social le prime immagini di Lorenzo e Ambra sposi. Tutto è andato liscio come l’olio con la Lombardo che ha provveduto a far sapere di essersi sposata attraverso un dolce post pubblicato su Instagram in cui la si vede di schiena mentre entra in chiesa. Andiamo quindi a ripercorrere l’evento.

GF, Ambra Lombardo sposa Lorenzo Cascino: il matrimonio tra i due

A commentare il post della sposa ci hanno pensato diversi volti noti, oltre a tantissimi fan. Tra i più noti troviamo i commenti di Natasha Stefanenko, Valentina Vignali e Francesca Barra. A questi si sono aggiunti i commenti dei fan che l’hanno definita ‘la sposa più bella di sempre‘. Infatti alla Lombardo donava tantissimo l’abito nuziale confezionato dallo stilista Antonino Cedro è apparsa ancor più magnifica.

Ambra ha quindi sposato Lorenzo Cascino. L’uomo è un imprenditore ed esperto di comunicazione aziendale. Lavora come responsabile dello sviluppo commerciale per un brand di design di interni, Visionnaire Home, con sede in America, a Los Angeles. Inoltre Cascino ha anche un passato nel mondo del calcio con lo Spezia in qualità di supervisor del marketing e della comunicazione. Adesso l’imprenditore può quindi godersi la sua luna di miele con la Lombardo.