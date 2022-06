Shakira e Piqué, è finita: lei ha già perso la testa per la star italiana!

Quella che sembrava essere una crisi si è trasformata in pratica di separazione: tra Shakira e Piqué è ufficialmente finita

Una delle coppie del panorama mondiale più amate di sempre per la loro dedizione alla beneficenza e per i 10 anni di relazione con due figli. Non tutto dura all’infinito, neppure la loro relazione che è giunta al capolinea.

Dopo 10 anni e la nascita di Sasha e Milan, Shakira e Piqué si sono ufficialmente lasciati. La notizia ha lasciato interdetti tutti i fan della coppia -e ne sono molti- perché il loro rapporto ha fatto sognare, negli anni, tantissimi romantici. L’ultima foto insieme postata sul profilo di Shakira risale al giorno di San Valentino in cui i due sembrano sereni ed innamorati, ma sembrerebbe che tra moglie e marito si sia introdotta una terza persona a far vacillare le certezze familiari.

In particolare, nei giorni scorsi si è vociferato di un presunto tradimento del difensore del Barcellona con una cameriera. Non è passato troppo tempo affinché la coppia confermasse le voci: “Ci dispiace confermare che ci stiamo separando. Per il benessere dei nostri figli, che sono la nostra massima priorità, chiediamo il rispetto della privacy. Grazie per la vostra comprensione”. Tuttavia, al programma Viva la Vida sono certi di poter affermare, grazie a persone molto vicine alla coppia, che in realtà erano in una relazione aperta già da anni, pertanto la decisione da parte della cantante colombiana sembra essere stata accolta con stupore sia dal difensore del Barcellona che dalla sua famiglia totalmente a conoscenza dei loro accordi.

È finita tra Shakira e Piqué: lei pensa già a Damiano dei Maneskin?

Shakira ed i Maneskin hanno avuto modo di conoscersi al Festival di Cannes all’afterparty del film Elvis e la cantante colombiana ha anche postato una foto in compagnia di Damiano e Thomas da cui è rimasta particolarmente folgorata. Nella descrizione della foto, poi, ha anche aggiunto: “Facciamo musica insieme”.

Shakira sembra essere particolarmente vicina a Damiano -innamoratissimo della sua cara Giorgia Soleri– sia da un punto di vista privato che professionale. Secondo quanto riportato da Dagospia, la cantante colombiana ha voltato pagina dopo l’addio a Piqué ed è particolarmente interessata a collaborare con i Maneskin di cui trova Damiano “molto sexy”.