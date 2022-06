Mediaset, è finita: uno dei conduttori più apprezzati va via e la notizia lascia tutti i telespettatori letteralmente a bocca aperta.

Filippo Bisciglia non nega di essere, a suo modo, una creatura di Maria De Filippi. La sua immagine è infatti associata indissolubilmente a Temptation Island, prodotto da Witty Tv della conduttrice di Amici. Nonostante ad inizio 2022 fossero già iniziate le selezioni delle coppie, alla fine per un mancato accordo che riguarda i diritti si è cancellato tutto.

Se inizialmente si era parlato di un’edizione di Temptation Island 2022 a settembre, adesso è ormai chiaro che non c’è all’orizzonte nemmeno l’idea di poter continuare a produrre il programma. Il conduttore ha raccontato a Vanity Fair che questo l’ha fatto soffrire tantissimo: si tratta del resto del docu-reality più visto in Italia.

I consigli di Maria De Filippi a Filippo Bisciglia

Filippo Bisciglia ha spiegato di aver studiato presso Maria De Filippi come migliorare la sua tecnica di presentazione. La moglie di Maurizio Costanzo gli ha suggerito di chiedere alla vicina di casa, al fruttivendolo o alla nonna ed alla zia delle opinioni sulla conduzione. Solo gli spettatori possono dire se davvero il presentatore sta “bucando” lo schermo.

Filippo Bisciglia ha anche rinnegato che Temptation Island sia un programma spazzatura. I litigi che avvengono davanti ai falò possono accadere anche nel salotto di casa, nella vita di tutti i giorni. Ha anche rivelato che, quando va in vacanza a Forte Dei Marmi, tanta gente con “la puzzetta sotto il naso” gli ha fatto i più sinceri complimenti per il programma.

Filippo Bisciglia, dopo Temptation Island c’è un nuovo programma

A livello professionale è sicuramente Filippo Bisciglia la persona che ci ha rimesso di più dall’interruzione del reality show: per lui, però, ci sarebbe un nuovo programma in arrivo. Dal 13 marzo 2022 aveva già partecipato alla trasmissione Stand up! Comici in prova sul canale Nove insieme ad altri vip come Giulia Salemi e Alessandro Cecchi Paone.

Il settimanale NuovoTv ha rivelato che Filippo Bisciglia sarebbe in questo momento in trattativa per condurre un nuovo programma con il canale Nove. Non è chiaro quale tipo di trasmissione lo vedrà protagonista: quello che è sicuro è che il presentatore di Temptation Island è ormai sempre più lontano da Mediaset.

Ecco le parole con cui Filippo Bisciglia ha chiuso l’edizione 2021 di Temptation Island e molto probabilmente anche la sua avventura in Mediaset: