Lutto nel cinema! Morto l’attore di una celebre serie tv: era giovanissimo

La carriera di Sanders era decisamente in ascesa, ma la sua vita purtroppo è stata stroncata alla giovane età di 18 anni. Tyler Sanders aveva recitato in serie tv di successo ed al momento proprio i fan dei suddetti contenuti televisivi stanno cercando di capire cosa c’è dietro la morte del ragazzo. Andiamo quindi a ripercorrere la sua giovanissima carriera, conclusa prematuramente.

Lutto nel mondo del cinema, muore Tyler Sanders: aveva 18 anni

La notizia del decesso di Tyler Sanders ha sconvolto tutti gli amanti del cinema. A riportare per prima la notizia ci hanno pensato TMZ e US Weekly. I due giornali scandalistici hanno riportato le parole del manager del ragazzo, tale Pedro Tapia. Ai microfoni Tapia ha affermato: “Tyler era un giovane attore pieno di talento e con un brillante futuro davanti a sé” ha dichiarato Pedro Tapia ai microfoni di US Weekly in seguito al decesso avvenuto giovedì 16 giugno ‘Le cause della sua scomparsa non sono ancora note, ma sapremo di più una volta terminate le indagini“.

Sanders è quindi scomparso lo scorso giovedì 16 giugno, ma il decesso è diventato di dominio pubblico solo in queste ultime ore. Nonostante la scomparsa prematura, la carriera di Sanders è stata segnata da diversi ruoli di prestigio. L’attore ha quindi recitato per “Fear the Walking dead” e “911: L0ne Star”, apparendo anche in “Just Add Magic” e “Just add Magic: mistery city” dove ha vestito i panni di Leo. Inoltre era riuscito anche a guadagnarsi una nomination ai “Daytime Emmy Award”.