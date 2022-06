L’Isola dei Famosi, arriva la decisione su Nicolas Vaporidis: deve lasciare il reality? – FOTO

L’Isola dei Famosi ha deciso riguardo il futuro del naufrago Nicolas Vaporidis. Ecco spiegato se, dopo le visite mediche a cui si è sottoposto per tre giorni, dovrà lasciare anche lui il reality o sarà il primo finalista di questa stagone.

Il 16 giugno Nicolas Vaporidis si è visto costretto a lasciare la Playa Ultimo Sfuerzo per effettuare un controllo medico. L’attore è uno dei naufraghi che sono presenti in Honduras dal primo giorno de L’Isola dei Famosi 2022. È anche uno di quello che è dimagrito più di tutti gli altri, forse anche a causa delle incomprensioni iniziali con i compagni di reality.

Le immagini che lo vedono salire sulla zattera per andare dal medico lo mostrano estremamente provato. Non è riuscito neanche a salire sul barchino da solo, ed ha dovuto chiedere aiuto a Edoardo Tavassi, che non si è tirato indietro. Il pubblico aveva dunque il fiato sospeso riguardo il destino del primo finalista de L’Isola dei Famosi 2022.

Nicolas Vaporidis lascia L’Isola dei Famosi?

Nel pomeriggio di domenica 18 giugno, cioè tre giorni dopo dalla partenza di Nicolas Vaporidis da Playa Ultimo Sfuerzo, l’attore ha fatto il suo ritorno fra i naufraghi. Le telecamere del reality show lo hanno mostrato sorridente mentre Estefania gli raccontava immediatamente tutto il gossip che si era perso negli ultimi giorni.

Sembrerebbe dunque ormai certo che Nicolas Vaporidis non darà il suo addio a L’Isola dei Famosi. Non lo si è ancora visto camminare: prima di recarsi dal medico zoppicava vistosamente, e non sembrerebbe avere nessuna medicazione alle gambe. Non rimane che aspettare la diretta del 20 giugno per sentire cosa gli sia effettivamente successo.

L’ennesimo infortunio incendia la polemica sull’estensione del reality

L’infortunio di Nicolas Vaporidis arriva a breve distanza da quello di Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi. Questo non può far altro che sollevare una polemica che fino ad ora la trasmissione ha deciso di evitare. Se da un lato l’estensione della durata de L’Isola dei Famosi garantisce ottimi ascolti televisivi, dall’altra parte sta mostrando tutti i suoi limiti.

I naufraghi presenti dal primo giorno in Honduras, come Nicolas Vaporidis, sono ormai arrivati allo stremo delle forze e non sembrerebbero essere in grado di reggere fisicamente fino alla finale del 27 giugno. Gli infortuni e le dipartite hanno reso necessario l’ingresso di nuovi concorrenti, che si trovano in una condizione fisica completamente diversa.

Queste sono le prime immagini di Nicolas Vaporidis al ritorno dalla visita con il medico:

Ecco il video che invece mostra Nicolas Vaporidis che abbandona Playa Ultimo Sfuerzo per un controllo medico: