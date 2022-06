Il paradiso delle signore 7, addio a Mediaset dell’amato personaggio

Ne il paradiso delle signore 7 ci sarà l’addio di un personaggio molto amato. Lo ha raccontato lo stesso attore durante una recente intervista.

Le diverse stagioni de Il paradiso delle signore hanno visto un importante avvicendamento di personaggi. Fra questi ce n’è uno molto particolare, che ha recentemente rivelato di essersi laureato in medicina ad ottobre 2019 e di lavorare sia come medico che come attore, trovandosi così a lavorare per moltissime ore consecutive.

È il caso di Luca Grispini, che ne Il paradiso delle signore è Nino Zaccheo. L’attore ha spiegato di aver avviato la sua carriera nel mondo dello spettacolo grazie ad un insegnante-agente. All’inizio neanche lui credeva che potesse far decollare la sua carriera come attore. Dopo le esperienze in Don Matteo e Gli Immaturi, però, ha iniziato a ricredersi.

Il paradiso delle signore 7, chi darà l’addio alla soap opera

Luca Grispini ha spiegato nel corso dell’intervista a Granelli – La serie di non aver mai fatto un’accademia di recitazione, forse anche perchè voleva che la recitazione rimanesse un sogno puro e non si scontrasse con la dura realtà. Ha avuto insegnanti privati e oggi lavora come medico libero professionista, ma ha deciso che vorrà fare soprattutto l’attore.

Riguardo il suo futuro a Il paradiso delle signore, Luca Grispini è stato molto chiaro riguardo il destino che spetta al personaggio di Nino Zaccheo. L’attore ha chiarito che non tornerà più nella soap opera, per lui si tratta di un’esperienza ormai conclusa. Ha anche aggiunto che questo faceva parte degli accordi che aveva preso con gli sceneggiatori.

Come uscirà di scena Nino Zaccheo? Sembra già tutto scritto

Nino Zaccheo è arrivato ne Il paradiso delle signore come un personaggio di secondo piano. Ha iniziato a lavorare come magazzinere sotto le direttive di Armando, e lentamente si è ritagliato un maggiore spazio all’interno della soap opera. Fra lui e Dora Vianello, infatti, sembrava proprio che stesse nascendo una bella storia d’amore.

Nino Zaccheo, però, è un personaggio che sin dall’inizio si è presentato come molto tormentato. Grande appassionato di ciclismo e grande lavoratore, è combattuto riguardo la possibilità di entrare in seminario e diventare prete o continuare a lavorare e avere una famiglia. Diventa dunque chiaro come uscirà di scena ne Il paradiso delle signore 7.

Qui sotto un estratto dell’intervista di Luca Grispini, ovvero Nino Zaccheo de Il paradiso delle signore a Granelli – La serie. Per vedere la puntata completa, clicca qui.

Questa, invece, è l’intervista di un altro attore che lavora per Il paradiso delle signore, Moise Curia: