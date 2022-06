L’Isola dei Famosi, per Edoardo Tavassi ancora cattive notizie: è tutto finito?

Ci sono ancora brutte notizie per Edoardo Tavassi, che ormai da diversi giorni si trova in infermeria in attesa della prognosi dei medici: ci sarebbe ormai la concreta possibilità del ritiro da L’Isola dei Famosi del fratello di Guendalina.

In questi torridi giorni della metà di giugno, Edoardo Tavassi era stato uno dei protagonisti della striscia quotidiana de L’Isola dei Famosi. Prima aveva spinto Mercedesz Henger in acqua procurandole una brutta ferita. Poi si era disinteressato a lei preferendo scherzare in acqua con Estefania, non preoccupandosi che le avessero messo dei punti.

Poco dopo, era stato protagonista di un brutto litigio con Mercedesz che più che altro è sembrato una vera e propria resa dei conti. Il fratello di Guendalina ha chiarito di non fidarsi della figlia di Eva Henger. Secondo lui, non c’è vero amore nei suoi confronti da parte di Mercedez, ma solo una strategia per arrivare alla finale del programma.

Edoardo Tavassi, pronto il ritiro da L’Isola dei Famosi?

Il giorno dopo il litigio con Mercedesz, Edoardo Tavassi ha avuto un infortunio durante la prova disputata in daytime. Si è accasciato a terra ed è stato subito chiaro che la situazione fosse seria. Il fratello di Guendalina è si è dunque sottoposto ad alcuni accertamenti, per verificare la gravità della sua situazione e decidere se disporre il ritiro dal reality show.

Secondo quanto rivelato da The Pipol Tv, Edoardo Tavassi non si sarebbe ancora sottoposto nè a degli esami di accertamento, nè alla risonanza magnetica. Questo perchè il suo ginocchio sarebbe ancora molto gonfio e, soprattutto, dolorante. Si sospetta dunque che la sua situazione sia molto seria, e che ci possa essere un interessamento dei legamenti.

Gli autori volevano far tornare Guendalina in Honduras: salta tutto?

Il vincitore morale de L’Isola è senz’altro Edoardo Tavassi. La sua simpatia, i suoi sketch improvvisati e le canzoncine hanno reso meno dura l’esperienza dei naufraghi ed hanno tenuto compagnia al pubblico di Mediaset. Mancano ormai poco meno di dieci giorni al 27 giugno, quando ci sarà la finale del reality: se i tempi della sua guarigione saranno più lunghi di questo lasso di tempo, è scontato il suo ritorno immediato in Italia.

Dopo questo ulteriore infortunio, il morale di Edoardo Tavassi sembrerebbe essere molto basso. Anche per questo gli autori de L’Isola dei Famosi avrebbero addirittura pensato di inviare ancora in Honduras la sorella Guendalina per sostenerlo. Al momento, però, la sua uscita dal programma sembrerebbe essere l’opzione più probabile.

Ecco l’indiscrezione riguardo il ritiro di Edoardo Tavassi rivelata da The Pipol Tv: