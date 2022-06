Dramma Giulia De Lellis, altro sconvolgente annuncio dopo il Covid: fan in ansia

Un vero e proprio dramma ha colpito Giulia De Lellis dopo aver contratto il Covid. Andiamo a vedere cos’è successo all’amata influencer.

Giulia De Lellis torna a far parlare di sé dopo l’annuncio della sua positività al Covid-19. Infatti l’influencer è stata vittima di una seconda disavventura, andiamo a vedere cos’è successo.

Solamente due giorni fa Giulia De Lellis ha annunciato di aver contratto il Covid per la seconda volta. E’ la seconda volta per l’influencer che stavolta però ha contratto la forma più aggressiva del virus. A svelarlo è stata stesso lei tramite le stories di Instagram. Ora, ripresasi un minimo, ha deciso di vuotare il sacco, rivelando cosa le sia accaduto nel corso degli ultimi giorni. Per la prima volta quindi la De Lellis ha parlato dall’annuncio della sua malattia.

Infatti Giulia è tornata a mostrarsi sui social raccontando come il virus l’ha colpita. nonostante le varianti tutt’ora in circolazione siano più contagiose ma meno invasive, in linea teorica. Per l’influencer, infatti, così non è stato. Di recente, ha condiviso alcune Instagram Stories, nelle quali ha raccontato approfonditamente come il Covid l’abbia messa a dura prova. Andiamo quindi a vedere le sue parole tramite il suo profilo social.

Giulia De Lellis racconta la battaglia con il Covid: “Stavo troppo male”

Nel corso della sua apparizione social, Giulia De Lellis ha sfoggiato un look curatissimo, impreziosito da un occhiale da sole tattico per mascherare la stanchezza degli ultimi giorni. Così la giovane di Pomezia ha trovato modo di ringraziare tutti coloro che nell’ultimo periodo le hanno scritto per sapere come stesse. Infatti sono tantissimi gli utenti che le hanno inviato un messaggio tra i suoi 5 milioni di followers.

Così l’influencer ha dichiarato: “Stavo troppo male, perdonatemi. Non riuscivo a tenere il telefono in mano. […] Ho avuto tutto quello che si può avere da questo virus, tranne problemi a livello respiratorio, quelli me li sono risparmiati” – Giulia ha poi concluso – “Sono giorni da dimenticare, sono traumatizzata solo al pensiero, però per fortuna adesso è passata, sto molto meglio“. Adesso però la De Lellis sembrerebbe stare bene nonostante l’incubo durato diversi giorni e l’ha portata ad avere anche febbre molto alta, fino a 40°. Infatti adesso si sarebbe persino negativizzata.