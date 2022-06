“Mi sono sentita a disagio”, Elettra Lamborghini vittima di un trend interrompe l’esibizione – VIDEO

Spiacevole evento per Elettra Lamborghini che intenta a fare il suo lavoro è stata presa di mira da un ragazzo

I social hanno un risvolto della medaglia non indifferente e, per chi non è capace a farne buon uso, questi possono diventare addirittura pericolosi. La Queen del twerk non ci sta e ferma l’esibizione live.

In piena notte Elettra Lamborghini ha deciso di raccontare quanto le è accaduto durante l’esibizione al Riccione Musica Club. Un evento veramente drammatico per la cantante che ha avvertito un gran disagio ed è stata costretta a fermare tutto: “Questa sera ho fatto un dj set in un locale che conosco molto bene perché praticamente ci ho fatto la mia infanzia e stanotte, salgo sul palco e mi ritrovo in una situazione imbarazzante. Su TikTok sta andando questo trend stupidissimo di prendere il telefonino, andare ad un concerto e tirare dei nomi all’artista. Questa sera è capitato a me“.

A dimostrazione di quanto detto, Elettra ha pubblicato video ripresi dal suo staff durante la sua esibizione in cui si sentono chiaramente parole “poco carine” nei suoi confronti. Nonostante sia una persona molto paziente e tollerante, questa volta la Lamborghini non ne ha potuto più ed ha aizzato un coro da stadio contro la persona che continuava ad appellarla in maniera poco elegante: “Sei un loser, rimarrai looser e morirai loser. Fuori dai coglion*, loser!”.

Elettra Lamborghini racconta quanto è successo a Riccione: vittima di un trend di TikTok

Elettra Lamborghini ha poi continuato sulla presenza di altri personaggi discutibili al suo live ed ha fatto un piccolo appello alle ragazze: “Di solito ballo ma ero pietrificata perchè sta gente aveva praticamente la bava e poi c’erano in fondo dei poveracci… in questo tipo di discoteche ci sono dei fake imprenditori, loser, ma dei looser… se non ve ne rendete conto ragazze non uscite mai con questi sfig*ti che fanno i finti ricchi, e non che voglio vantarmi, però sono dei looser che fanno i finti ricchi e poi non vi pagano neppure la cena. State lontane perché… con la giacca e cravatta… ragazze vi prego, non dategliela perché sono davvero degli sfig*ti loser”.

Per concludere col suo sfogo, la cantante ha postato anche dei video che le sono stati fatti a cui ha risposto per gli appellativi per niente graziosi nei suoi confronti.