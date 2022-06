Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, è successo di nuovo: che rabbia! – VIDEO

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono stati di nuovo vittime, a distanza di pochissimo tempo dall’ultima volta, di un furto che gli ha provocato un serio danno economico. Questa volta, però, lo sportivo non ha nascosto la sua rabbia.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono stati ancora una volta vittime della stessa disavventura che ormai gli capita da diversi mesi con una certa regolarità. Questa volta, però, lo sportivo non è riuscito a trattenere la sua rabbia, lanciando anche una sfida ai ladri che, con una certa puntualità tornano a fargli “visita”.

Questa volta, i malviventi hanno preso di mira la macchina di Ignazio Moser. In una Storia su Instagram, lo sportivo ha voluto mostrare i segni del furto: il vetro della portiera posteriore dell’auto è stato ridotto in frantumi. Dal racconto sembra di capire che, forse, non c’era nulla sui sedili che potrebbe aver attirato l’attenzione dei ladri.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: nuovo furto

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez non hanno solo trovato un finestrino dell’auto rotto, ma hanno anche subito il furto di un componente. Lo sportivo ha infatti mostrato che parte del volante era stata smontata e portata via. Secondo Moser, i malviventi non stavano cercando pezzi di ricambio: probabilmente lo hanno visto arrivare e sono fuggiti via.

Ignazio Moser ha anche voluto lasciare un messaggio ai ladri che, ancora una volta, sono venuti a fargli visita: “Allora, io dico: visto che un anno fa mi avete rubato in casa, poi mi avete rubato lo scooter, poi mi avete rubato in macchina… Mettiamoci d’accordo: passate una volta ogni 15 giorni oppure ogni mese e vi lascio qualcosa“.

I ladri hanno continuato a bersagliarli nonostante il trasloco

Ignazio Moser non ha nascosto la sua rabbia per quanto successo ancora una volta. Sia lui e Cecilia che la famiglia Rodriguez sono stati presi di mira con regolarità dai ladri. Quello che di più stupisce è che, nonostante la coppia abbia recentemente traslocato in un nuovo appartamento, questo non abbia in alcun modo influito sui costanti furti.

