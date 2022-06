Whatsapp, come recuperare i messaggi cancellati: adesso ci pensa l’app – VIDEO

Recuperare i messaggi cancellati su WhatsApp adesso è davvero facile. C’è un applicazione che rende tutto davvero facile: ecco qual è e come funziona.

Alla fine di ottobre 2021 WhatsApp dichiarò di avere oltre unmiliardoseicentomila utenti, distribuiti in centottanta paesi del mondo. Questo dato consacra l’app verde come la seconda più usata nella messaggistica dopo il prodotto Meta più famoso. Facebook, infatti, conta oltre duemiliardinovecentomila utenti che usano il social network e Messenger.

A tutti è capitato prima o poi di cancellare anche per sbaglio un messaggio o una chat che si erano inviati dal proprio account WhatsApp. Per recuperare il contenuto, se non lo si è salvato anche sul proprio dispositivo, si può attingere al backup. Se questa funzione è impostata correttamente, il recupero dei messaggi WhatsApp cancellati sarà davvero facile.

WhatsApp, ecco come recuperare i messaggi cancellati

Per attivare il backup dei dati nella propria applicazione WhatsApp bisogna andare nella sezione “impostazioni“. Bisogna quindi scegliere “backup delle chat” ed attivare la funzione. L’applicazione, a questo punto, renderà anche possibile scegliere con quale frequenza si vuole effettuare il backup dei propri dati o se effettuare il backup immediato.

Quando invece un utente ci invia un messaggio, una foto oppure un video e poi lo cancella, diventa molto più complicato riuscire a recuperarlo. Non è però un’operazione impossibile: bisogna solamente scaricare un’altra applicazione dal proprio store e seguire le istruzioni che ci sono qui sotto e nel video alla fine della pagina.

Aprendo Google Play Store, si possono trovare diverse applicazioni che permettono di recuperare i messaggi che altri utenti ci hanno inviato e che poi hanno cancellato. Fra queste c’è WhatsDelete, che è un’app diffusa da Muster Apps completamente gratuita. Purtroppo, questo software non è ancora disponibile sull’Apple Store.

Seguendo la guida che compare al primo avvio dell’app, si potrà scegliere quale cartella utilizzare per salvare i contenuti digitali che WhatsDelete recupererà da WhatsApp. Una volta completate le impostazioni iniziali, sarà sufficiente aprire l’applicazione ogni volta che si vorrà vedere quale contenuto il mittente ci ha inviato e poi cancellato.

Ecco un video che guida all’installazione e all’uso di WhatsDelete sul proprio dispositivo Android:

Ecco un’altra nuova funzione di Whatsapp: è possibile cancellare la propria immagine del profilo solo ad alcuni utenti selezionati.