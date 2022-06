Stranger Things 4, la rivelazione shock: “Morirà nelle ultime puntate”

Arrivano anticipazioni e rivelazioni sulle prossime puntate di Stranger Things, la serie targata Netflix che sta appassionando milioni di persone

Il successo di Stranger Things è sotto gli occhi di tutti. La serie TV di fantascienza dedicata al mondo degli anni ’80 è uno dei prodotti targati Netflix maggiormente amati ed apprezzati dal pubblico.

Nell’ultimo mese Netflix ha finalmente lanciato la quarta e conclusiva stagione dello show. Ma Stranger Things è stato diviso in due parti: le prime 7 puntate dell’ultima serie sono già disponibili in streaming, mentre dal 1 luglio prossimo verranno messi in onda gli ultimi due episodi dalla lunghezza quasi cinematografica.

Le vicende di Undici e dei suoi amici adolescenti nella lotta contro i mostri del Sottosopra stanno tenendo tutti col fiato sospeso. C’è tanta attesa e curiosità su come andrà a finire questa serie di grande riscontro. Ma intanto arrivano degli spoiler interessanti sulle ultime puntate.

Stranger Things, l’attore che interpreta Will si è lasciato scappare lo spoiler

La quarta stagione di Stranger Things vedrà dunque fra due settimane la sua naturale conclusione, con due puntate decisamente importanti e di alto livello. Le anticipazioni sono arrivate dalla bocca di uno dei personaggi più amati.

Si tratta dell’attore Noah Schnapp, che nella serie di successo presta il volto a Will Byers, il giovane nerd che già nella prima stagione di Stranger Things era stato vittima delle trame del Mind Flyer e del sottosopra.

Intervistato da Jimmy Fallon nel suo show della televisione statunitense, Noah si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni e spoiler sulle due puntate conclusive di Stranger Things:

“ho fatto uno spoiler senza accorgermene, pubblicando sui social delle immagini, delle esplosioni che vedremo nelle prossime puntate. Dalla seconda parte di stagione potete aspettarvi delle morti, un po’ di splatter. non vi dirò chi, ma è ovvio qualcuno dovrà morire”

Parole che nascondono ovviamente l’esito delle vite e delle trame degli amati personaggi. Ma l’attore che interpreta Will ha fatto intendere come ci attendono due episodi pieni di colpi di scena, di sangue e anche di dolore. Stranger Things 4 chiuderà i battenti alla grande. Basterà solo attendere venerdì 1 luglio e collegarsi su Netflix per la primissima visione di queste puntate.