Royal Family, William in “lutto”: questa volta dimenticare non sarà facile

Da ormai quattro anni, la relazione fra i due figli di Lady Diana, William ed Harry, sarebbe ormai lacerata. Questo a causa di un “lutto” del conte di Cambridge, che durante il Giubileo di Platino non ha partecipato ad un importante evento.

C’è un dettaglio molto importante che rivela lo stato della relazione fra William ed Harry Windsor. Durante il Giubileo di Platino di giugno, c’è stato un evento importante che è stato ufficialmente disertato sia dal fratello maggiore che dalla moglie Kate Middleton. I duchi di Cambridge, infatti, non si sarebbero presentati al compleanno di Lilibeth.

Questo confermerebbe che la relazione fra William ed Harry sarebbe ad un punto di non ritorno. Secondo quanto riporta Vanity Fair, infatti, William vivrebbe come un “lutto” l’interruzione dei rapporti con il fratello minore, l’unico oltre alla moglie che era capace di comprendere e condividere il suo stile di vita.

William ed Harry, perchè la relazione è degenerata

I litigi fra William ed Harry sarebbero iniziati a causa di Meghan. Poco prima di Natale 2018, infatti, il duca di Cambridge suggerì al fratello minore di prendersi tutto il tempo che gli serviva per conoscere meglio Meghan, e soprattutto di non affrettare i tempi. Questo sarebbe stato letto da Harry come un segnale di diffidenza verso la sua fidanzata.

Carlo d’Inghilterra avrebbe esortato William a fare un passo verso Harry, e per questo motivo trascorsero insieme il Natale 2018. Sia in quell’occasione, sia a Pasqua 2019, si può già notare come i rapporti fra i due fratelli fossero molti freddi. L’uscita di un documentario della TLC che parlava della presunta rivalità fra Kate e Meghan inasprì la situazione.

L’ammissione del duca di Sussex: “Le cose fra noi non vanno bene”

La situazione cominciò a degenerare quando, a ottobre 2019, Harry ammise pubblicamente nel documentario Harry & Meghan: an African journey della ITV che lui e William erano molto distanti, ma che l’affetto da parte sua era molto forte. A Natale 2019, infatti, i duchi di Sussex trascorsero le vacanze con Doria, la madre di Meghan.

Poco dopo, a gennaio 2020, Harry e Meghan annunciarono il loro ritiro come senior royals e la conseguente partenza dall’Inghilterra verso gli Stati Uniti. Da quel momento, si è sentito parlare in numerose occasioni dei progetti di Harry di raccontare la sua verità attraverso film, documentari, libri e addirittura dei podcast.

Harry sta vendendo le memorie della famiglia? William è furioso

Il libro Battle of brothers di Robert Lacey ricostruisce il disappunto di Harry per le scelte intraprese da quanto ha iniziato a frequentare Meghan, verso la quale sarebbe iper-protettivo. A marzo 2011 ci fu la storica intervista con Oprah Winfrey, alla quale William reagì pubblicamente negando che la Royal Family inglese fosse razzista.

All’orizzonte ci sarebbe l’uscita del documentario che Harry e Meghan starebbero registrando in collaborazione con Netflix. Il duca di Sussex, però, starebbe anche lavorando ad un libro di memorie per la storia casa editrice americana Penguin. Neanche il funerale di Filippo o l’inaugurazione della statua di Lady Diana sono riusciti a riunirli.

Ecco il video che ha mostrato per la prima volta come Harry e William Windsor si siano evitati anche negli eventi pubblici durante la Pasqua 2019: