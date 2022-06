Netflix dice addio ad una vecchia pratica: da oggi cambia davvero tutto

Netflix ha deciso di mettere ufficialmente la parola fine ad una vecchia pratica. Infatti sulla piattaforma a breve cambierà tutto: i dettagli.

E’ in arrivo un’altra grande novità su Netflix, pronta a dire addio ad una vecchia pratica utilizzata spesso dagli utenti. La piattaforma sta optando per un nuovo aggiornamento: scopriamo cosa cambierà a breve.

In questi anni diversi studi hanno testimoniato come il binge watching possa portare dipendenza. Anche nei giorni scorsi sono tantissimi gli articoli in rete che stanno trattando i rischi per la salute mentale che può comportare questa pratica. Per questo motivo la stessa Netflix sarebbe pronta a scendere in campo per limitare questa pratica e salvaguardare la salute di tutti i suoi abbonati.

Infatti la piattaforma potrebbe decidere di non pubblicare più intere stagioni di serie tv tutte in un colpo. Un gruppo di analisti, infatti, avrebbe riscontrato questa modifica della piattaforma anche per venire incontro al calo degli abbonamenti dell’ultimo anno. Questa situazione potrebbe spingere i dirigenti a ripensare e riconsiderare diversi principi fondamentali che nel corso degli anni hanno reso il servizio uno dei più popolari del mercato. Andiamo quindi a vedere cosa potrebbe succedere a breve.

Netflix, addio al binge watching: come verranno pubblicate le serie a breve

Adesso quindi Netflix è pronta a modificare il modello di rilascio dei contenuti. Ad oggi il colosso di Reed Hastings è rimasto fedele alla sua politica di binge-release. Questa è una vera e propria pratica esclusiva della piattaforma, visto che Disney+ ed altri competitors operano in modo differente. Infatti la piattaforma di Walt Disney con le nuove produzioni pubblica un episodio a settimana. Inoltre le prime avvisaglie del cambiamento concreto Netflix le ha lanciate con l’ultima stagione di Stranger Things che è stata divisa in due.

La prima parte della nuova stagione dell’amata serie è stata pubblicata il 27 Maggio e la seconda il 1 Luglio. Il co-CEO Ted Sarandos ha quindi spiegato che la scelta di dividere le stagioni in due tranche è legata ai ritardi scaturiti dalla pandemia di Covid. Il dirigente però ha precisato che il sistema attuale piace tantissimo agli utenti abbonati. Stando alle indiscrezioni, però, Netflix potrebbe diluire ulteriormente la pubblicazione delle nuove puntate delle varie serie.

Questo sistema già è stato sperimentato con i nuovi episodi di Better Call Saul. Così facendo il servizio potrebbe riguadagnare abbonati e mantenerli attivi. A fare chiarezza a riguardo ci ha pensato Michael Pachter che in una recente intervista ha rivelato: “con il modello attuale gli utenti sono portati ad abbonarsi per tre-sei mesi per fare il binge watching di alcune serie tv, per poi disabilitare l’abbonamento per altri tre-sei mesi“. Al momento non ci sono né smentite, né conferme a riguardo, con Netflix che ben presto potrebbe esprimersi sul nuovo sistema di lancio degli episodi.