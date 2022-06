Incidente per Marco Cucolo al ritorno dall’Isola dei Famosi: Lory Del Santo reagisce così!

Un incidente ha colpito Marco Cucolo di ritorno dall’Isola dei Famosi. La fredda reazione di Lory del Santo stupisce tutti: cos’è successo.

Nonostante la fine dell’esperienza all’Isola dei Famosi, Marco Cucolo è protagonista di una nuova disavventura di ritorno dall’Honduras. Infatti l’ex naufrago ha perso la valigia e la reazione di Lory Del Santo ha sorpreso tutti: cos’è successo.

Dopo l’eliminazione dall’Isola dei Famosi, Marco Cucolo ha fatto il suo rientro in Italia. Oltre ai diversi chili che ha perso, il protagonista del reality ha lasciato in Honduras anche la sua valigia. Infatti, con molte probabilità, il bagaglio si è perso fra i mille cambi aerei che è stato costretto a fare per rientrare a Milano. A confermare il tutto ci ha pensato Lory Del Santo, che ha rilasciato un’intervista al portale Biccy.

Infatti nel corso dell’intervista la soubrette ha affermato: “La notizia è vera, ma non ho dettagli. È arrivato e..niente valigia! È stato un’ora e mezzo per fare la denuncia per ritrovare la valigia che gli riportano domani sera. Nel frattempo non ha niente da mettersi, starà con l’asciugamano in hotel“. Sulle condizioni di Cucolo, poi, la showgirl ha affermato: “Ovviamente è in isolamento e non può vedere nessuno fino alla puntata di lunedì sera de L’Isola dei Famosi, ma a prescindere da tutto al momento non voglio vederlo e non gli faccio recapitare nessun vestito“.

Isola dei Famosi, Marco Cucolo perde la valigia: la rivelazione di Lory Del Santo

Già nei giorni scorsi, Lory del Santo aveva espresso la sua delusione nei confronti di Marco Cucolo. Infatti in una recente intervista ha affermato: “Lui mi ha delusa molto. Non ha fatto niente per proteggermi. Credevo e speravo che L’Isola dei Famosi fosse per noi un’esperienza che ci unisse ancora di più“. Invece l’uomo, pur di non perdere consensi ha deciso di intraprendere la sua strada, senza curarsi della sua compagna di vita.

Sempre la Del Santo ha poi rivelato di aver parlato con la madre di Cucolo telefonicamente, affermando: “L’ho sentita al telefono e per la prima volta mi ha visto veramente affranta e nervosa. Non mi fa stare bene questa situazione. Io credo che nella prossima puntata de L’Isola dei Famosi a livello umano cederò, perché comunque ci tengo tanto a lui e perché di base è una persona dal cuore buono“. Marco quindi è chiamato a non sbagliare con le parole altrimenti per Lory la storia d’amore è finita per sempre.