Ida Platano, decisione inaspettata: lo fa per riconquistare Riccardo?

La tronista Ida Platano ha ormai preso la sua drastica decisione. Chissà se c’è anche qui lo zampino del suo ex cavaliere Riccardo Guarnieri

Momento di relax e di riposo per Ida Platano. La donna, parrucchiera bresciana ma di origini meridionali, ha assoluto bisogno di staccare la spina dopo la faticosa quanto ricca esperienza nell’ultima stagione di Uomini e Donne.

Ida è ormai presenza fissa del Trono Over di Maria De Filippi. Durante la scorsa stagione televisiva ha fatto molto parlare di sé per il possibile ritrovato rapporto con Riccardo Guarnieri. Ovvero il cavaliere di Taranto con cui Ida aveva iniziato una relazione molto seria dopo essersi conosciuti a U&D.

Ida e Riccardo si sono lasciati dopo poco tempo, ma sorprendentemente si sono ritrovati nuovamente a Uomini e Donne con intenti inizialmente diversi. Ovvero trovare nuove compagnie tramite il dating show di Mediaset. Ma tra i due non tutto era concluso, infatti hanno fatto discutere per un riavvicinamento molto intimo, che non ha però dato i frutti sperati.

Ida cambia completamente look: indizio in vista della nuova stagione di U&D

Ida Platano aveva evidentemente sperato di tornare assieme a Riccardo Guarnieri. Il quale però è sembrato dubbioso, di un altro avviso rispetto alla 40enne di Brescia. Visioni completamente diverse e nuovi litigi furenti hanno allontanato la coppia ancora una volta.

Eppure sembra che l’ultimo capitolo tra Ida e Riccardo si debba ancora scrivere. La confessione della donna potrebbe infatti sembrare un assist ad un ulteriore tentativo con il suo ex compagno.

Ida ha annunciato di voler cambiare completamente look. Da buona esperta di estetica e di capigliature, la tronista ha scelto di tornare durante l’estate ad una colorazione bionda, con una chioma molto più chiara e splendente rispetto al castano che l’ha accompagnata durante l’ultimo anno.

Un indizio per un possibile nuovo riavvicinamento a Riccardo? Forse, visto che quando i due si sono conosciuti e hanno iniziato a corteggiarsi per la prima volta Ida era bionda. Un ritorno alle origini per colpire nei sentimenti e nei ricordi proprio il Guarnieri.

Ma per il momento tra i due non vi sono contatti. Ida ha fatto sapere già dalla fine della trasmissione della De Filippi di voler passare l’estate solo con la famiglia e con le amicizie più sincere.