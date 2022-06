Grande Fratello Vip 7, scelti gli opinionisti: coppia a sorpresa. Spunta una soluzione alternativa per lo studio del reality

Dopo l’edizione più lunga della storia, potevamo immaginare che l’attenzione sul GF Vip sarebbe scemata e che almeno per qualche settimana nessuno ne avrebbe più parlato. E invece l’attesa per il reality di Canale 5, che aprirà di fatto la stagione, è altissima e le indiscrezioni si susseguono.

Da una parte ci sono i nomi dei nuovi concorrenti, alcuni dei quali si sono auto proposti nei giorni scorsi senza troppo successo. Dall’altra però anche quelli degli opinionisti che sono parte integrante del programma e che possono fare la fortuna o mano negli ascolti con i loro commenti.

Ormai sembra chiaro che Alfonso Signorini e il suo staff abbiano deciso di dare un taglio ad un certi tipo di programma e siano alla ricerca dipereso0naggi più graffianti. Ecco perché Adriana Volpe e Sonia Bruganelli che non hanno entusiasmato nell’ultima edizione del reality non torneranno. Ma la coppia di opinionisti che potrebbe sostituirli è davvero clamorosa e originale.

Grande Fratello Vip 7, scelti gli opinionisti: insieme non hanno mai lavorato a lungo

La soluzione per il problema la svela Ivan Rota su Dagospia. “Cristiano Malgioglio non sarà opinionista al Grande Fratello Vip – scrive – in quanto sarà in giuria a Tale e Quale Show. Quindi niente coppia con Amanda Lear. I nuovi opinionisti del GF Vip, secondo voci di corridoio, potrebbero essere Asia Argento e Morgan“.

Ecco, avete capito bene. Nel giro di un paio di settimane siamo passati da Cristiano Malgioglio e Amanda Lear a Morgan e Asia Argento che sono certamente personaggi ben conosciuti dal pubblico e senza nessun problema a dire quello che pensano. In passato li abbiamo visti insieme a X Factor, ma anche a Ballando con le Stelle quando Asia era una delle concorrenti. La loro storia d’amore è finita da tempo, ma insieme sono sempre stati una forza.

Sempre esperienze però estemporanee mentre questa volta sarebbe un impegno lungo almeno sei mesi e con un ruolo che non hanno mai avuto. Alfonso Signorini è a Mykonos per godersi un po’ di vacanze e per pensare a quello che arriverà nei prossimi mesi. Anche perché nuovamente il GF Vip è destinato a durare a lungo servirà un cast decisamente ben assortito per non annoiare il pubblico.