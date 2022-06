Grande Fratello, il dramma dell’ex concorrente: “Non ho un lavoro, è dura continuare così”

Lo sfogo molto sentito ed accorato dell’ex concorrente del GF classico, la quale si è detta davvero sconsolata e quasi disperata per la sua vita

Per moltissimi anni il pubblico italiano ha seguito il Grande Fratello come un vero e proprio ‘must’ televisivo. Il reality show di Canale 5 ha portato fin dal 2000 una serie di persone comuni all’interno della Casa sotto gli occhi costanti delle telecamere.

Il GF si è trasformato da puro esperimento socio-televisivo in un vero e proprio fenomeno di massa, seguitissimo e chiacchierato anche nei magazine e nelle riviste di gossip. Tantissimi partecipanti del reality sono infatti riusciti a sbarcare il lunario entrando nel mondo dello spettacolo.

Basti guardare due vecchi concorrenti come Eleonora Daniele, da anni apprezzata conduttrice dei programmi Rai, oppure Luca Argentero che è divenuto nel giro di pochi anni un attore acclamato e assolutamente poliedrico.

Ma c’è chi non ha avuto le stesse fortune, chi nonostante la risonanza mediatica dovuta al GF non è riuscito a regalarsi una vita ed un’esistenza di successo e di serenità economica.

Lo sfogo di Roberta Beta: difficoltà lavorative ed economiche per l’ex gieffina

Nelle ultime ore è arrivato infatti lo sfogo di chi in questo periodo non se la passa benissimo. Ovvero Roberta Beta, partecipante della primissima edizione del Grande Fratello nel lontano settembre 2000.

La donna è rimasta celebre proprio per questa sua avventura televisiva di ormai 22 anni fa. Ma nonostante ciò ha ammesso di vivere un periodo davvero disgraziato dal punto di vista personale e lavorativo.

Roberta Beta si è sfogata sui social, parlando di periodo durissimo: “Oggi la mia giornata è vuota – ha detto in un video pubblicato su Instagram – perché manca il lavoro. Oggi lo accuso e lo voglio condividere, perché è un anno che non lavoro. Cioè faccio cose, ne faccio tante ma il lavoro retribuito manca e francamente l’autostima va a finire sotto i piedi. È inutile far finta di niente. Questo è, purtroppo”.

La Beta in passato è divenuta mamma, ha preso il tesserino di giornalista all’Ordine della Lombardia e ha lavorato da speaker radiofonica. Ma da un anno a questa parte non sta ottenendo ingaggi retribuiti.

Colpa della crisi per la pandemia Covid? O una caduta nell’oblio che riguarda purtroppo moltissimi personaggi e meteore dello spettacolo? A prescindere dalle cause ci auguriamo che la bionda ex GF possa presto rimettersi in carreggiata.