Fan accontentati: “Ci sarà un sequel”. Notizia ufficiale, cinema già presi d’assalto

Arriva la notizia ufficiale che molti appassionati di cinema e delle saghe di fumetti aspettavano: si farà un secondo capitolo attesissimo

Il cinema internazionale vivrà un periodo di grande attesa. Da pochissimo è giunta l’ufficialità dell’arrivo, in tempistiche però ancora tutte da chiarire, di un’operazione cinematografica che sicuramente attirerà mezzo mondo nelle sale.

Negli ultimi anni ai botteghini hanno letteralmente sbancato i film relativi ai supereroi ed alle produzioni risalenti ai fumetti. Film targati Marvel o DC, spesso ricchi di attori di altissimo livello e dedicati agli eroi con poteri fuori dal normale.

Questo film parla sì di personaggi dei fumetti, però in una chiave più melodrammatica, quasi dalla parte del cattivo. Ci stiamo riferendo a Joker, pellicola di grande successo con Joaquin Phoenix nei panni del clown antagonista di Batman.

Il film di Todd Phillipps è uscito nel 2019 e ha raccolto grandissimi consensi per la sua originale interpretazione di questo ‘villain‘ dei fumetti. Ha raccontato la sua ascesa verso la fama e le intenzioni prima rispettabili e poi malvage di Joker, anche prima dell’incontro con Batman.

Arriva il sequel di Joker: la notizia è stata ufficializzata dal regista

Critiche molto positive e grande successo di pubblico per Joker. Ma la notizia arrivata pochi giorni fa ha creato ancor più attesa e visibilio nei fan della saga di Batman. Infatti è stato annunciato ufficialmente l’approdo al cinema di un secondo capitolo.

Verrà a breve prodotto Joker 2! Lo ha fatto sapere il regista Todd Phillips. L’autore statunitense, celebre per aver dato vita alla saga di Una notte da leoni, ha annunciato sul proprio profilo Instagram che sarà presto nelle sale il sequel del successo di botteghino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Todd Phillips (@toddphillips)

Il pubblico non attendeva altro. In effetti (SPOILER ALERT) il finale di Joker faceva presupporre che venisse realizzato un seguito. Il personaggio interpretato da Phoenix, dopo aver ucciso un conduttore tv in diretta, si dava alla fuga e veniva messo in salvo grazie alla rivolta popolare di Gotham City.

Grande curiosità per questo sequel, dove probabilmente vedremo l’ingresso in campo di Batman nelle vesti dell’uomo-pipistrello. In Joker la sua presenza viene accennata con l’immagine del piccolo Bruce Wayne, a cui il temibile e schizofrenico clown fa visita per motivi personali. I fan del personaggio sono già pronti ad invadere le sale di mezzo mondo.