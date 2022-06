Don Matteo 14, purtroppo arrivano nuovi indizi: ci sarà il doloroso addio

Arrivano nuovi indizi su un doloroso addio che ci sarà con le nuove puntate di Don Matteo 14. Scopriamo cosa succederà secondo le anticipazioni.

Anche la tredicesima stagione di Don Matteo ha riscosso un successo clamoroso, nonostante l’uscita di scena di Terence Hill. Nel corso del prossimo lotto di episodi, i telespettatori però dovranno subire un nuovo addio: andiamo a vedere di chi si tratta.

Don Matteo 13 ha riscosso un grandissimo successo in termine di share, tanto da spianare la strada alla quattordicesima stagione nonostante l’addio di Terence Hill. Il rinnovo era stato dato per scontato già da tutti proprio visti gli ascolti registrati nelle dieci puntate andate in onda. Neppure il cambio del protagonista, dopo l’uscita di scena di Terence Hill, è riuscito a scalfire lo share, che nell’ultima puntata ha superato abbondantemente il 30%. La serie si è quindi confermata una dei pilastri del palinsesto Rai, anche grazie al grandissimo impianto narrativo alla base.

Ad appassionare i telespettatori, adesso, è la storia del nuovo arrivato a Spoleto. Stiamo parlando di Don Massimo (Raoul Bova) e tutti i misteri che accompagno il suo personaggio. Al contempo, la narrazione non ha avuto esclusivamente il baricentro sul nuovo parroco della città, che invece si è spostato anche su altri personaggi. Infatti abbiamo visto come i protagonisti siano stati Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta) e Marco Nardi (Maurizio Lastrico). La Capitana dei Carabinieri e il PM hanno lasciato i telespettatori con più dubbi che certezze per come si è conclusa la loro storyline. A fare chiarezza però ci ha pensato proprio la Giannetta sulle sue stories Instagram.

Don Matteo 14, Maria Chiara Giannetta rivela: “Chiuso un cerchio”

Il futuro di Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta) e Marco Nardi (Maurizio Lastrico) è quindi in bilico. A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato proprio l’interprete foggiana nel corso della sua intervista in occasione dei Nastri d’Argento 2022. Infatti l’attrice si è sbilanciata sul suo futuro affermando: “I due hanno chiuso un cerchio e ci deve essere una forte motivazione per riaprirlo. Qualsiasi sia la formula” – ha poi concluso – “Che sia lo stare insieme, lasciarsi o ritornare insieme. Non lo so. Sta tutto nella scrittura il nostro lavoro“.

Quindi anche l’attrice ha rivelato che i produttori valuteranno se continuare o meno su questo arco narrativo. Sono tantissimi i telespettatori che hanno letto in queste parole un tirarsi fuori da parte dell’attrice. A sospettare l’addio ci ha pensato anche il portale Tv Blog, che da sempre fornisce anticipazioni sulla serie. Sarebbe però prematuro dare anticipazioni, visto che la produzione ancora si deve pronunciare sull’addio di uno dei protagonisti della serie. Vedremo se nelle prossime settimane ci saranno novità a riguardo.