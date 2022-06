Bomba a Uomini e Donne! Maria De Filippi tentata: sul trono arriva proprio lei. I fan sono rimasti stupiti da quella che sembra una scelta probabilissima

Lilli Pugliese potrebbe essere una nuova tronista del programma di Canale 5. Dopo essere stata esclusa dalle scelte di Luca Salatino ora è lei a sciogliere il silenzio.

Da poche settimane è andata in archivio la stagione televisiva di Uomini e Donne. Come ogni anno il format condotto da Maria De Filippi ha ottenuto un buon successo di ascolto, confermando il suo zoccolo duro di seguaci. Ora il dating show di Canale 5 si concede la consueta pausa estiva prima di tornare con novità interessanti a partire da settembre. Nel frattempo, però, iniziano già ad uscire delle voci interessanti su quelli che potrebbero essere i nuovi personaggi e le nuove dinamiche del salotto televisivo più chiacchierato d’Italia. Ad esempio al centro della scena potremmo trovarci Lilli Pugliese, una delle protagoniste di quest’anno con il suo corteggiamento a Luca Salatino. Dopo mesi passati a cercare di convincerlo, la ragazza è stata scartata, con la scelta del tronista che è ricaduta su Soraia Ceruti.

Durante l’ultima uscita in esterna registrata con Luca, Lilli ha ammesso di essersi innamorata di lui e nonostante non sia rientrata nelle sue grazie gli ha augurato ogni bene con la sua nuova compagna.

Questo modo di porsi sereno e positivo sembra che sia piaciuto particolarmente a Maria De Filippi, deus ex machina dello show. Proprio per questo, secondo alcuni rumors, la ragazza potrebbe essere collocata sul trono all’inizio della prossima stagione.

Uomini e Donne, si va verso una clamorosa scelta di Maria De Filippi: Lilli Pugliese come nuova tronista

Per scoprire tutti i nomi di Uomini e Donne per il 2022/2023, dovremo aspettare almeno la fine di agosto. Dagli esperti del settore inizia però a filtrare già qualcosa, soprattutto per quanto concerne la parte femminile. Si parla appunto di una “promozione” per Federica Aversano, non scelta di Matteo Ranieri e appunto Lilli Pugliese.

Quest’ultima, confrontandosi con alcuni followers sui social non si è tirata indietro proprio sui alcune domande specifiche riguardanti il programma di Canale 5.

“Mi avete fatto questa domanda in venti mila, si ragazzi andrei però penso che mi avete conosciuto un po’ e avete visto che non sono molto adatta per il trono!”, ha tenuto a far sapere Lilli.

Al momento la redazione non ha ancora contattato ufficialmente nessuno e i casting andranno avanti per diverse settimane. Di certo la Pugliese è uno dei nomi in maggiore considerazione di Maria De Filippi.