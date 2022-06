Anna Tatangelo al settimo cielo: la novità che aspettava da tempo

Grande gioia per Anna Tatangelo: una notizia che rallegra la sua vita privata e che la cantante italiana aspettava ormai da molto tempo

Una carriera sicuramente importante, con ancora molto da dare nel mondo della musica e dello spettacolo. Anna Tatangelo è sempre sulla cresta dell’onda, in particolare grazie alle sue apparizioni televisive sempre ben accette dal pubblico.

La cantante nativa di Sora vive un momento molto felice, anche a livello privato. Ha superato senza traumi la separazione definitiva, ormai 2 anni fa, da Gigi D’Alessio e sta vivendo alla grande il rapporto con il suo attuale fidanzato, il rapper Livio Cori.

Un’altra grande novità ha da pochissimo illuminato la vita di Anna Tatangelo. In arrivo una notizia splendida per la sua famiglia, che ha riempito di gioia la stessa cantautrice e tutte le persone più vicine a lei.

Anna Tatangelo di nuovo zia: finalmente è nata la piccola Mariasole

Lieto evento in casa Tatangelo. Infatti è appena stata annunciata la nascita di un nuovo bebé. Si tratta della piccola Mariasole, figlia del fratello maggiore di Anna, ovvero Giuseppe.

Quest’ultimo è divenuto padre per la seconda volta. Giuseppe Tatangelo ha pubblicato sul proprio profilo Instagram la nascita della bimba, la ‘mia principessa’, come ha scritto l’uomo in corredo ad una dolcissima foto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giuseppe Tatangelo (@giuseppe85tatangelo)

Grande gioia anche per Anna Tatangelo, che è nuovamente zia. Non per la prima volta, visto che il fratello Giuseppe era già padre di Francesco, nato 4 anni fa. La cantante ciociara ha commentato il post qui sopra con una serie di emoji che esprimono cuori e felicità.

Anna Tatangelo è molto legata alla sua famiglia d’origine, in particolare al fratello Giuseppe con cui spesso si fa immortalare in momenti di affetto e di dolcezza. Quest’ultimo però, rispetto alla celebre sorella, non ha scelto di puntare su una carriera artistica. Bensì ha puntato sulla pasticceria seguendo le orme dei genitori. La sua attività si chiama ‘Il forno dei sapori’ e sembra avere molto successo.

Per Anna invece non si segnalano fiocchi rosa o azzurri all’orizzonte. Il rapporto con Livio Cori appare ottimo ma per il momento non sembra esserci in programma una nuova gravidanza per la ex storica di Gigi D’Alessio.