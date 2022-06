Amici 22, clamoroso colpo di scena: a condurre sarà proprio lei. Una svolta epocale per il talent di Canale 5, sta per succedere

Tutta la verità la conosceremo tra pochi giorni, quando ci sarà la presentazione ufficiali dei palinsesti Mediaset per la prossima stagione autunnale. Ma per Amici 22 è un vista una rivoluzione epocale che sembra quasi un passaggio di consegne.

Da qualche giorno stanno circolando voci insistenti di un cambio in corsa alla conduzione del talent inventato da Maria De Filippi. Voci che sono state rilanciate nelle ultime ore anche da Dagospia. In pratica Queen Mary continuerà a seguire il ‘serale’ del programma ma non ci sarà più nel pomeridiano. E al suo posto arriverà un volto amatissimo, Silvia Toffanin.

L’ipotesi è quella che la Toffanin arrivi a condurre la striscia giornaliera dal lunedì al venerdì mentre non ci sono conferme sul fatto che possa essere suo anche lo spazio del sabato. Ma comunque sarebbe un bel cambiamento, soprattutto perché pare che sia stata la stessa De Filippi a volerlo.

Amici 22, clamoroso colpo di scena: si annuncia una svolta epocale in tv

Un nuovo impegno che andrà a stravolgere anche tutti gli altri collegati alla compagnia di Pier Silvio Berlusconi? Lo sapremo presto, ma da mesi si moltiplicano le indiscrezioni su un impegno a 360° di Silvia Toffanin su Canale 5. Non più solo il salotto di Verissimo che per lei è diventata una specie di seconda casa, ma anche altri programmi e altri impegni

Se dovesse concretizzarsi il progetto, Silvia diventerebbe a tutti gli effetti la vera regina di Canale 5 e la degna erede di Maria De Filippi che potrebbe poco alla volta mollare un po’ la presa. In pratica è in video per almeno 9 mesi l’anno e sempre con continuità, da Uomini e Donne ad Amici passando per Tu sì que vales e C’è posta per te. Tutti programmi che torneranno anche nella prossima stagione, ma sotto quale forma lo capiremo presto.

E Verissimo? La formula con il doppio appuntamento al sabato e alla domenica, nata per tappare un buco, è si rivelata felice e ha portato ottimi risultati. Ma con Amici in mezzo è anche possibile che il suo talk sia proposto solo una volta alla settimana.