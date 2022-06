Uomini e Donne, che paura: ex tronista si sente male in diretta – FOTO

L’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto preoccupare i suoi fan quando ha avuto un malore durante la diretta sui social network. Ecco cosa ha raccontato il giorno dopo, spiegando cosa le era davvero successo.

Ci sono alcuni tronisti a cui il pubblico si affeziona di più. Questo perchè la storia che hanno raccontato in trasmissione è parsa particolarmente sincera ed ha toccato particolarmente gli spettatori. È il caso di un’ex tronista di questa stagione di Uomini e Donne, che già da prima del suo arrivo in Tv aveva conquistato ampi spazi sui rotocalchi.

Andrea Nicole Conte, infatti, è la prima tronista transgender di Uomini e Donne. Non ha mai cercato di nascondere il suo passato ed il suo percorso, e si è sempre fatta trovare pronta contro chi l’attaccava. Il suo carattere molto forte e molto fragile allo stesso tempo l’ha portata ad infrangere le regole della trasmissione, scegliendo Ciprian Aftim.

Uomini e Donne, il racconto del malore dell’ex tronista

Se all’inizio Maria De Filippi non ha nascosto di essere stata molto infastidita dalla loro frequentazione segreta, li ha poi richiamati in trasmissione, regalandogli la magia dei momenti della scelta finale. Da allora, gli ammiratori della tronista non l’hanno più lasciata: lo dimostra il fatto che nelle sue dirette social è arrivata ad avere 30 mila spettatori.

Durante l’ultima diretta della metà di giugno, però qualcosa è andato storto, ed ha dovuto interrompere tutto. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha avuto un malore. Come ricostruisce velvetgossip.it, mentre si alzava dal divano è svenuta, rimanendo per qualche istante con gli occhi sbarrati e facendo preoccupare i suoi fan.

“Scioccata ed indignata”: il racconto di Andrea Nicole Conte

Andrea Nicole Conte si è subito ripresa, ed ha cercato di continuare la diretta social. Successivamente, l’ex tronista di Uomini e Donne è voluta tornare sul malore avuto durante l’incontro con i fan, cercando di sdrammatizzare. L’ex tronista ha scritto: “Sono scioccata ed indignata allo stesso tempo da me stessa“.

Andrea Nicole Conte ha spiegato che ha avuto un piccolo svenimento perchè ha cercato di alzarsi dal divano troppo velocemente. Fortunatamente, non sembrerebbe essere nulla di cui doversi preoccupare. Sarebbe anche da escludere l’ipotesi che sia incinta: in una recente intervista ha dichiarato di non avere in progetto di avere dei bambini suoi, ma vorrebbe sicuramente ricorrere più volte all’adozione.

Ecco la Storia Instagram che spiega il motivo del malore dell’ex tronista di Uomini e Donne:

Ecco alcune foto recenti di Andrea Nicole e Ciprian: