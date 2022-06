Uomini e donne, svolta clamorosa per Ida e Riccardo: fan senza parole. Estate caldissima per i due protagonisti del Trono Over

Almeno sulla carta tutti i fan di Uomini e Donne dovranno aspettare fino al 12 settembre, data ipotizzata per il ritorno in tv, o almeno fino alle prime registrazioni. Ma in realtà i protagonisti del dating show di Canale 5 ci hanno abituato a regalare emozioni anche d’estate e puntuali arrivano novità.

Le ultime toccano una delle coppie più amate ma anche più discusse del Trono Over, quella forma in passato da Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Un passato che per molti è diventato di nuovo presente quando il cavaliere pugliese qualche mese fa ha deciso di ripresentarsi in studio. Ufficialmente è tornato per cercare compagnia e non per riallacciare i rapporti con Ida, ma molti hanno pensato che in effetti lo scopo fosse solo quello.

I fan più accaniti della coppia hanno sempre sperato in un finale alla Belen e De Martino, con una riconciliazione definitiva e totale. In effetti, soprattutto nelle ultime settimane di Uomini e Donne, c’è stato un profondo riavvicinamento. Ma quello che è successo negli ultimi giorni fa tremare.

Svolta clamorosa per Ida e Riccardo: quelle immagini mettono mille dubbi

In effetti una svolta forse c’è stata, ma di sicuro non nella direzione che speravano i fan di Ida e Riccardo. L’anticipazione arriva dall’esperto di gossip Amedeo Venza che preannuncia un cambio in corsa clamoroso. Ha condiviso alcune immagini riprese dalle Stories di una ragazza che sembra essere in compagnia di Riccardo a Napoli. E già qualche settimana fa Guarnieri era stato sorpreso in compagnia di una ragazza mora a Bari.

In realtà però dalle immagini pubblicate non si riesce a capire benissimo se veramente l’uomo fotografato sia Riccardo o magari semplicemente qualcuno che gli somiglia. Soprattutto il diretto interessato non aveva replicato la prima volta e ha deciso di non farlo nemmeno adesso, lasciando quindi tutti nel dubbio.

E Ida come risponde? Semplicemente cambiando il suo look per tingersi di nuovo i capelli di biondo: “Oggi mi prendo una giornata tutta per me, cambiamenti cambiamenti bionda bionda bionda”, ha scritto sui social. Qualcuno ha notato che in fondo è lo stesso colore di capelli che aveva ai tempi della sua relazione con Riccardo. Ma forse è solo un caso.