“Abbiamo paura”, una delle coppie di Temptation Island esce allo scoperto: fan increduli

Hanno preso parte a Temptation Island e la loro storia è naufragata, adesso la coppia esce allo scoperto: ecco cos’è successo

L’isola delle tentazioni non è mai stata magnanima, tante coppie si sono sfasciate all’interno del reality show e, nonostante non sia più in palinsesto, si continua a parlarne anche a distanza di anni. Adesso una coppia esce allo scoperto.

La scelta della colonna sonora di Temptation Island con Love the way you lie di Rihanna ed Eminem non è affatto casuale, perché l’isola delle tentazioni lascia spazio a tante bugie dette prima di entrare nel villaggio. Adesso che la programmazione è terminata ed lo show è stato cancellato, i telespettatori affezionati non hanno più la stessa gioia di una volta, ma i vecchi protagonisti continuano a far parlare di sé.

Le coppie che escono dal reality show diventano vere e proprie celebrità e come tali utilizzano i social per dialogare con il pubblico che li segue. Belle o brutte notizie che siano, chi più chi meno sfrutta la popolarità per tenere sempre vigili i telespettatori affezionati sia al reality show che alle storie d’amore più belle che il programma ha portato in TV.

Temptation Island, dopo la rottura tornano insieme: che gioia per Speranza Capasso e Alberto Maritato

Soltanto due anni fa andava in onda il falò di confronto tra Alberto Maritato e Speranza Capasso che hanno deciso di uscire separati da Temptation Island dopo ben 16 anni di relazione. Una botta al cuore per i protagonisti della vicenda, per tutti i loro cari, ma soprattutto per chi crede nell’amore. Una decisione difficile da digerire, ma che si è resa necessaria perché, dopo 16 anni, c’erano ancora troppi dubbi e perplessità per poter proseguire un cammino insieme. Negli ultimi mesi, poi, si è vociferato di una nuova storia di Alberto, salvo captare nei giorni scorsi qualche piccolo indizio di riavvicinamento a Speranza.

Dopo aver fatto ben sperare i loro follower, la coppia è uscita allo scoperto e confermato la notizia: “È inutile negarlo, prima di pubblicare questa foto ci siamo fatti mille problemi. Se ci facciamo ancora oggi tanti problemi nel pubblicare questa cosa bella è perché vi assicuro che un po’ di paura dopo tutto c’è sempre. La paura di deludere i nostri cari, i nostri amici e soprattutto voi che credete in noi da sempre. Però noi siamo fatti così. Dopo 18 anni non vogliamo nasconderci per paura di deludere. Grazie infinitamente”.